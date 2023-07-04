AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN 2023|| Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları BAŞLADI! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor sorusu gündemin en merak edilen konuları arasında yerini aldı. Öğrencilik hayatlarını çeşitli sebeplerden dolayı açıktan sürdürmeyi seçen binlerce öğrenci AÖF Yaz Okulu ne zaman, online mı, yüz yüze mi sorularına yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde düzenlenen yaz okulu kapsamında öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersleri burada almayı amaçlıyorlar. Peki, AÖF Yaz Okulu ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? İşte, yanıtı…