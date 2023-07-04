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Haberler Fotohaber AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN 2023|| Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları BAŞLADI! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 09:24

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN 2023|| Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları BAŞLADI! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF yaz okulu kayıtları alınmaya başladı. Belirtilen tarih aralığında yaz okulu kayıt işlemlerini tamamlayan ve kayıt ücretini ödeyen adayla en fazla 5 dersten sınava girebilecek. Öğrenciler, AÖF Yaz Okulu ne zaman başlıyor, sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Derslerinde başarısız olan ya da ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler başvuruda bulunuyor. Altı hafta sürecek derslerin ardından öğrenciler sınavlara girecek. Bu noktada AÖF Yaz Okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak merak ediliyor. İşte, AÖF yaz okulu tarihleri, kayıt ve ödeme ekranı!

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN 2023|| Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları BAŞLADI! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor sorusu gündemin en merak edilen konuları arasında yerini aldı. Öğrencilik hayatlarını çeşitli sebeplerden dolayı açıktan sürdürmeyi seçen binlerce öğrenci AÖF Yaz Okulu ne zaman, online mı, yüz yüze mi sorularına yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde düzenlenen yaz okulu kapsamında öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersleri burada almayı amaçlıyorlar. Peki, AÖF Yaz Okulu ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? İşte, yanıtı…

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN 2023|| Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları BAŞLADI! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF YAZ OKULU KAYIT 2023 NASIL YAPILIR, KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının başladığını duyurdu.

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AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN 2023|| Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları BAŞLADI! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt tarihleri belli oldu. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek.

Yaz Okulu kayıt işlemleri; 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de sona erecek.

AÖF KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN 2023|| Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları BAŞLADI! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

10 Temmuz'da başlayacak AÖF yaz okulu, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN 2023|| Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları BAŞLADI! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacak. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

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