AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN 2023|| Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları BAŞLADI! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 04.07.2023 09:16
Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
09:24
AÖF yaz okulu kayıtları alınmaya başladı. Belirtilen tarih aralığında yaz okulu kayıt işlemlerini tamamlayan ve kayıt ücretini ödeyen adayla en fazla 5 dersten sınava girebilecek. Öğrenciler, AÖF Yaz Okulu ne zaman başlıyor, sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Derslerinde başarısız olan ya da ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler başvuruda bulunuyor. Altı hafta sürecek derslerin ardından öğrenciler sınavlara girecek. Bu noktada AÖF Yaz Okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak merak ediliyor. İşte, AÖF yaz okulu tarihleri, kayıt ve ödeme ekranı!