Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 11:23

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? Meb’den uyarı, AÖL sınavlarına girecek adaylar dikkat!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına ilişkin açıklama geldi. Orta öğretim eğitimlerine açıktan devam eden binlerce öğrenci Aralık ayında düzenlenecek sınavları bekleyemeye koyuldu. Sınava girecek adayların arasında en mühim soru "AÖL sınav ne zaman, AÖL sınav giriş belgeleri açıklandı mı?" oldu. Milli eğitim Bakanlığı sınavlar başlamadan bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "AÖL sınav ne zaman, AÖL sınav giriş belgeleri açıklandı mı?" İşte bakanlığın o açıklaması ve detaylar…