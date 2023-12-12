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Haberler Fotohaber AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? Meb’den uyarı, AÖL sınavlarına girecek adaylar dikkat!
Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 11:23

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? Meb’den uyarı, AÖL sınavlarına girecek adaylar dikkat!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına ilişkin açıklama geldi. Orta öğretim eğitimlerine açıktan devam eden binlerce öğrenci Aralık ayında düzenlenecek sınavları bekleyemeye koyuldu. Sınava girecek adayların arasında en mühim soru "AÖL sınav ne zaman, AÖL sınav giriş belgeleri açıklandı mı?" oldu. Milli eğitim Bakanlığı sınavlar başlamadan bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "AÖL sınav ne zaman, AÖL sınav giriş belgeleri açıklandı mı?" İşte bakanlığın o açıklaması ve detaylar…

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? Meb’den uyarı, AÖL sınavlarına girecek adaylar dikkat!

Açık Öğretim Kurumları ( Açık Öğretim Lisesii, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1.dönem sınavları yaklaşıyor: Sınav tarihleri ve saati açıklandı. Sınavlar 81 ilde okullarda uygulanacak. AÖL sınav ne zaman ve AÖL sınav giriş belgesiyle ilgili MEB'in yaptığı açıklama soru işaretlerini giderdi.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? Meb’den uyarı, AÖL sınavlarına girecek adaylar dikkat!

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

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AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? Meb’den uyarı, AÖL sınavlarına girecek adaylar dikkat!

AÖL SINAV YERLERİNE İLİŞKİN MEB'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi duyurdu. Bakanlıktan sınav giriş belgelerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak alabileceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav tarihinden önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek fotoğrafını bilgi yönetim sistemine yükletmesi gerekmektedir."

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? Meb’den uyarı, AÖL sınavlarına girecek adaylar dikkat!

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

Açık Öğretim Liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx


Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

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