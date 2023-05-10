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Haberler Fotohaber MEB AÖL sonuçları açıklandı mı 2023? 2. Dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 10.05.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 12:22

MEB AÖL sonuçları açıklandı mı 2023? 2. Dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı son dakika MEB duyurusu ile takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi AÖK bilgi sistemi üzerinden online olarak düzenlenen sınavların ardından adaylar sonuç araştırmalarını sürdürüyor. AÖL sonuçları sorgulama ekranı sık sık ziyaret edilmeye başladı. Öğrenciler ders geçme notlarını sorgularken kayıt yenileme için de bilgi sahibi oluyor. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2023 sorusunun yanıtı!

MEB AÖL sonuçları açıklandı mı 2023? 2. Dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AÖL sınavları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Açıköğretim programı kapsamında liseyi açıktan tamamlayan öğrenciler Nisan ayında sınavlarını tamamladı. AÖL sonuçları açıklandı mı sorusu MEB son dakika duyuruları ile takip ediliyor. 2. Dönem açık lise sınav sonuçları için heyecan dorukta. Peki, 2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, tüm merak edilenler…

MEB AÖL sonuçları açıklandı mı 2023? 2. Dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

2023 MEB 2. DÖNEM AÖL SINAVLARI SONA ERDİ!

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihinde başladı ve 30 Nisan 2023 tarihinde sona erdi.

Online olarak düzenlenen sınavların sona ermesinin ardından adayların Açık Lise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişi başladı.

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MEB AÖL sonuçları açıklandı mı 2023? 2. Dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

Sonuçlar genellikle 1-2 hafta içinde erişime açılıyor. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 8-14 Mayıs tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Konu ile ilgili MEB'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir

MEB AÖL sonuçları açıklandı mı 2023? 2. Dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB AÖL sonuçları açıklandı mı 2023? 2. Dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

* Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

* Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

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