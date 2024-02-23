AÖL sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı? 2024 MEB takvimi ile 2.Dönem Açık Lise AÖL sınav tarihleri

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.