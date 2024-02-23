AÖL sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı? 2024 MEB takvimi ile 2.Dönem Açık Lise AÖL sınav tarihleri

Giriş Tarihi: 23.02.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
16:42
AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini tamamladı ve sınav tarihleri için geri sayıma geçti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Lise sınavlarının ne zaman yapılacağı merak uyandırdı. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları için takvim MEB tarafından yayınlandı. Peki; AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, 2024 MEB takvimi ile Açık Lise 2. Dönem sınav tarihleri takvimi ve detaylar.