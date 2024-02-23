Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AÖL sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı? 2024 MEB takvimi ile 2.Dönem Açık Lise AÖL sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 23.02.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 16:42

AÖL sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı? 2024 MEB takvimi ile 2.Dönem Açık Lise AÖL sınav tarihleri

AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini tamamladı ve sınav tarihleri için geri sayıma geçti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Lise sınavlarının ne zaman yapılacağı merak uyandırdı. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları için takvim MEB tarafından yayınlandı. Peki; AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, 2024 MEB takvimi ile Açık Lise 2. Dönem sınav tarihleri takvimi ve detaylar.

AÖL sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı? 2024 MEB takvimi ile 2.Dönem Açık Lise AÖL sınav tarihleri

Açık Lise sınavları için tarihler MEB son dakika açıklaması ile belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihleri, 4 Ocak - 5 Şubat olarak belirlenmişti. Kayıt işlemlerini tamamlayan binlerce öğrenci AÖL sınav tarihleri için araştırmalarına başladı. Açık Lise 2. Dönem sınavları bu yıl ne zaman yapılacak sorgusu yanıt buldu. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte 2024 MEB ile AÖL 2. dönem sınav tarihleri ile ilgili detaylar…

AÖL sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı? 2024 MEB takvimi ile 2.Dönem Açık Lise AÖL sınav tarihleri

2. DÖNEM AÇIK LİSE AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 sınav uygulama takvimi yayınlandı. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri belli oldu.

Takvime göre AÖL sınavları:

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı? 2024 MEB takvimi ile 2.Dönem Açık Lise AÖL sınav tarihleri

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÖL sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı? 2024 MEB takvimi ile 2.Dönem Açık Lise AÖL sınav tarihleri

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

8. 17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.

AÖL sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı? 2024 MEB takvimi ile 2.Dönem Açık Lise AÖL sınav tarihleri
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA