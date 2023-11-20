ARA TATİL UZATILDI MI, BİTTİ Mİ? 20 Kasım 2023 Pazartesi bugün okullar tatil mi, ara tatil uzatılacak mı?

Yurt genelinde tüm kademlerde 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10 Kasım itibarıyla başladı. Ara tatilin ardından öğrenciler, tekrar ders başı yapacak. Hafta sonunda aralıksız bir şekilde etkisini gösteren soğuk hava dalgasının tüm Türkiye'yi etkisi altına alması ve ilke genelinde fırtına, yağmur ve kar yağışı sebebiyle çeşitli illerde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Bunun üzerine 9 günlük ara tatilin ardından bugün okula dönmeye hazırlanan öğrenciler ara tatil uzatıldı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ara tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak? 20 Kasım Pazartesi bugün okullar var mı yok mu? İşte detaylar…