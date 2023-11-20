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Haberler Fotohaber ARA TATİL UZATILDI MI, BİTTİ Mİ? 20 Kasım 2023 Pazartesi bugün okullar tatil mi, ara tatil uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 20.11.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 07:57

ARA TATİL UZATILDI MI, BİTTİ Mİ? 20 Kasım 2023 Pazartesi bugün okullar tatil mi, ara tatil uzatılacak mı?

Yurt genelinde tüm kademlerde 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10 Kasım itibarıyla başladı. Ara tatilin ardından öğrenciler, tekrar ders başı yapacak. Hafta sonunda aralıksız bir şekilde etkisini gösteren soğuk hava dalgasının tüm Türkiye'yi etkisi altına alması ve ilke genelinde fırtına, yağmur ve kar yağışı sebebiyle çeşitli illerde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Bunun üzerine 9 günlük ara tatilin ardından bugün okula dönmeye hazırlanan öğrenciler ara tatil uzatıldı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ara tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak? 20 Kasım Pazartesi bugün okullar var mı yok mu? İşte detaylar…

ARA TATİL UZATILDI MI, BİTTİ Mİ? 20 Kasım 2023 Pazartesi bugün okullar tatil mi, ara tatil uzatılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören binlerce öğrenci için 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinin ardından dersler 20 Kasım 2023 Pazartesi günü başlıyordu. Ülke genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı il ve ilçelerde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesi akıllara ara tatil uzatıldı mı sorusunu getirdi. Peki, ara tatil uzatıldı mı, bugün okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi bugün okullar var mı yok mu? İşte ayrıntılar…

ARA TATİL UZATILDI MI, BİTTİ Mİ? 20 Kasım 2023 Pazartesi bugün okullar tatil mi, ara tatil uzatılacak mı?

OKULLAR 20 KASIM PAZARTESİ AÇILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre dönem başında açıklanan takvim aynı şekilde uygulanacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 20 Kasım Pazartesi günü birinci döneme kaldığı yerden devam edecek. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak cuma günü okulların kapanmasıyla başlayacak. MEB'in bu dönem uygulayacağı takvim şu şekilde;

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ARA TATİL UZATILDI MI, BİTTİ Mİ? 20 Kasım 2023 Pazartesi bugün okullar tatil mi, ara tatil uzatılacak mı?

MEB TAKVİMİ 2023-2024

2023-2024 eğitim öğretimin başlaması 11 Eylül 2023

Birinci ara tatil 13-17 Kasım 2023

Yarıyıl tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024

İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024

Okulların kapanması 14 Haziran 2024

ARA TATİL UZATILDI MI, BİTTİ Mİ? 20 Kasım 2023 Pazartesi bugün okullar tatil mi, ara tatil uzatılacak mı?

ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRÜYOR?
Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvimde hafta sonu dikkate alınmıyor. Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri dikkate alındığında öğrenciler ilk ara tatilde 9 gün tatil yapma fırsatı yakalıyor. 10 Kasım cuma günü kapanan okullar 20 Kasım Pazartesi günü açılacak.

Benzer şekilde 2. dönem ara tatili de Ramazan Bayramı'na denk gelecek ve 9 gün sürecek. İkinci dönem ara tatili 6 Nisan cumartesi okulların kapanmasıyla başlayacak ve 15 Nisan Pazartesi okulların açılmasıyla son bulacak.

ARA TATİL UZATILDI MI, BİTTİ Mİ? 20 Kasım 2023 Pazartesi bugün okullar tatil mi, ara tatil uzatılacak mı?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olması ile birlikte okul tatili haberleri de peş peşe geldi. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

BOLU

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği, fırtına ve sağanak yağıştan dolayı yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 'Zonguldak il genelinde; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

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