ARA TATİL UZATILDI MI, BİTTİ Mİ? 20 Kasım 2023 Pazartesi bugün okullar tatil mi, ara tatil uzatılacak mı?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olması ile birlikte okul tatili haberleri de peş peşe geldi. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

BOLU

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği, fırtına ve sağanak yağıştan dolayı yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 'Zonguldak il genelinde; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.