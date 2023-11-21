Ardahan’da okullar tatil mi? 22 Kasım Çarşamba Ardahan’da okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Ardahan Valiliği’nde!

22 Kasım Çarşamba Ardahan'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Pazartesi günü Kasım ara tatili sona erdi ve ilk dönemin ikinci yarısı için okullarda ilk ders zili çaldı. Ancak yurt genelinde sıcaklıklar oldukça düştü. Peş peşe gelen uyarıların ardından birçok ilde kar yağışı etkili oldu. Bu noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle "22 Kasım Çarşamba Ardahan'da okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Ardahan kar tatili ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Ardahan Valiliği kar tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…