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Haberler Fotohaber Ardahan’da okullar tatil mi? 22 Kasım Çarşamba Ardahan’da okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Ardahan Valiliği'nde!
Giriş Tarihi: 21.11.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 13:57

Ardahan’da okullar tatil mi? 22 Kasım Çarşamba Ardahan’da okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Ardahan Valiliği'nde!

22 Kasım Çarşamba Ardahan'da okullar tatil mi, Ardahan'da kar tatili olacak mı soruları yanıt arıyor. Aralı kayına sayılı günler kala Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırdı. Birçok şehir kara teslim olurken bazı illerde okullar tatil edildi. Ardahan'da kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor. Şehirde eğitim gören öğrenciler ''Yarın Ardahan'da okul var mı yok mu?'' sorusuna yanıt arıyor. Ardahan Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak edilirken kentin bazı bölgelerinde tatil kararı alındığı bildirildi. Peki, 22 Kasım Çarşamba Ardahan'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Ardahan kar tatili son durum…

Ardahan’da okullar tatil mi? 22 Kasım Çarşamba Ardahan’da okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Ardahan Valiliği’nde!

22 Kasım Çarşamba Ardahan'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Pazartesi günü Kasım ara tatili sona erdi ve ilk dönemin ikinci yarısı için okullarda ilk ders zili çaldı. Ancak yurt genelinde sıcaklıklar oldukça düştü. Peş peşe gelen uyarıların ardından birçok ilde kar yağışı etkili oldu. Bu noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle "22 Kasım Çarşamba Ardahan'da okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Ardahan kar tatili ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Ardahan Valiliği kar tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Ardahan’da okullar tatil mi? 22 Kasım Çarşamba Ardahan’da okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Ardahan Valiliği’nde!

22-26 KASIM 2023 ARDAHAN HAVA DURUMU

22 Kasım 2023 Çarşamba: Kar Yağışlı

En düşük: -5

En Yüksek: 4

23 Kasım 2023 Perşembe: Kar Yağışlı

En düşük: -8

En Yüksek: 6

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Ardahan’da okullar tatil mi? 22 Kasım Çarşamba Ardahan’da okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Ardahan Valiliği’nde!

24 Kasım 2023 Cuma: Çok Bulutlu

En düşük: -4

En Yüksek: 6

25 Kasım 2023 Cumartesi: Çok Bulutlu

En düşük: -8

En Yüksek: 6

26 Kasım 2023 Pazar: Çok Bulutlu ve Hafif Yağmurlu

En düşük: -1

En Yüksek: 6

Ardahan’da okullar tatil mi? 22 Kasım Çarşamba Ardahan’da okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Ardahan Valiliği’nde!

BUGÜN ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ardahan, Göle ve Hanak'ta köy okulları, Çıldır'da ise tüm okullara bir gün ara verildi.

Kent genelinde kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma ulaşımda aksamalara yol açıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da il merkezi, Göle ve Hanak ilçelerinde köy okullarında taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Çıldır ilçesi genelinde okullara bir gün ara verildi.

Ardahan’da okullar tatil mi? 22 Kasım Çarşamba Ardahan’da okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Ardahan Valiliği’nde!

22 KASIM ÇARŞAMBA ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ardahan'da kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının ise 6 ila -8 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

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