Ardahan’da okullar tatil mi? 22 Kasım Çarşamba Ardahan’da okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Ardahan Valiliği’nde!

22 Kasım Çarşamba Ardahan'da okullar tatil mi, Ardahan'da kar tatili olacak mı soruları yanıt arıyor. Aralı kayına sayılı günler kala Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırdı. Birçok şehir kara teslim olurken bazı illerde okullar tatil edildi. Ardahan'da kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor. Şehirde eğitim gören öğrenciler ''Yarın Ardahan'da okul var mı yok mu?'' sorusuna yanıt arıyor. Ardahan Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak edilirken kentin bazı bölgelerinde tatil kararı alındığı bildirildi. Peki, 22 Kasım Çarşamba Ardahan'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Ardahan kar tatili son durum…