Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir, ne zaman okunur, hangi vakitte? İşte Arefe gününde 1000 ihlas okumanın fazileti!

Kurban Bayramı bu yıl ilk günüyle 28 Haziran tarihinde idrak edilecek. Arefe günüyle beraber başlayacak olan ibadet süreci eksiksiz ve doğru şekilde ibadet etmek isteyenler tarafından araştırılmaya başladı. Öte yandan bugün yapılacak en önemli ibadetlerden sayılan arefe gününde 1000 ihlas okumanın fazileti gibi detaylar da merak ediliyor. 4 ayetten oluşan bu sureyi okumak ve bugün yapılan tüm ibadetlerin önemi Peygamber Efendimizin hadisleriyle de gözler önüne serilmiştir. Peki, Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir, ne zaman okunur, hangi vakitte? İşte Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti ve detaylar...