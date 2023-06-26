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Haberler Fotohaber Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir, ne zaman okunur, hangi vakitte? İşte Arefe gününde 1000 ihlas okumanın fazileti!
Giriş Tarihi: 26.06.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 10:27

Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir, ne zaman okunur, hangi vakitte? İşte Arefe gününde 1000 ihlas okumanın fazileti!

Kurban Bayramı bu yıl ilk günüyle 28 Haziran tarihinde idrak edilecek. Arefe günüyle beraber başlayacak olan ibadet süreci eksiksiz ve doğru şekilde ibadet etmek isteyenler tarafından araştırılmaya başladı. Öte yandan bugün yapılacak en önemli ibadetlerden sayılan arefe gününde 1000 ihlas okumanın fazileti gibi detaylar da merak ediliyor. 4 ayetten oluşan bu sureyi okumak ve bugün yapılan tüm ibadetlerin önemi Peygamber Efendimizin hadisleriyle de gözler önüne serilmiştir. Peki, Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir, ne zaman okunur, hangi vakitte? İşte Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti ve detaylar...

Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir, ne zaman okunur, hangi vakitte? İşte Arefe gününde 1000 ihlas okumanın fazileti!

Kurban Bayramı'nı müjdeleyen Arefe gününde 1000 ihlas okumanın fazileti, bugünü ibadete ayıran binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu mübarek günde yapılan ibadetin faziletleri de oldukça fazla. Hal böyleyken binlerce kişi "Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir, ne zaman okunur, hangi vakitte?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Arefe günü yani yarın 1000 ihlas okumanın faziletleri, önemi ve okunuşu...

Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir, ne zaman okunur, hangi vakitte? İşte Arefe gününde 1000 ihlas okumanın fazileti!

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

İslam aleminin bayramdan bir gün önceki gün olan arefe gününde yapılacak ibadetler arasında 1000 ihlas suresi okumak yer alıyor. Peygamber Efendimiz "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE NE ZAMANA KADAR OKUNUR?

Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.

Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

Arefe ve kurban bayramı günlerinin geceleri, diğer mübarek geceler gibi değildir. Kendilerini takip eden gecelerdir.

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Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir, ne zaman okunur, hangi vakitte? İşte Arefe gününde 1000 ihlas okumanın fazileti!

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NELERDİR, NE ZAMAN OKUNUR, HANGİ VAKİTTE?

Peygamberimiz (s.A.S) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve yakarma eşliğinde geçirmelidir.

İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR?

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- De ki; O Allah bir tektir. 2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- Doğurmadı ve doğurulmadı 4- O 'na bir denk de olmadı.

Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir, ne zaman okunur, hangi vakitte? İşte Arefe gününde 1000 ihlas okumanın fazileti!

İHLAS SURESİ ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU! AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN SEVAPLARI

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir, ne zaman okunur, hangi vakitte? İşte Arefe gününde 1000 ihlas okumanın fazileti!

İhlas Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

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