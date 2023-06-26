Arefe günü mesajları ve sözleri 2023: Resimli ve yazılı arefe günü mesajı, en güzel kısa, uzun, dualı, hadisli, dini, mesajlar

AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ…

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Kurban Bayramı arefe gününüz kutlu olsun.

Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.

Bugün kulların bayram sabahına günahsız ve temiz olarak çıkacaklarını müjdeledikleri bir gündür. Hayırlı olsun.