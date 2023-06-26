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Haberler Fotohaber Arefe günü mesajları ve sözleri 2023: Resimli ve yazılı arefe günü mesajı, en güzel kısa, uzun, dualı, hadisli, dini, mesajlar
Giriş Tarihi: 26.06.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 10:47

Arefe günü mesajları ve sözleri 2023: Resimli ve yazılı arefe günü mesajı, en güzel kısa, uzun, dualı, hadisli, dini, mesajlar

Kurban Bayramı'nın müjdeleyicisi arefenin anlam ve önemini anlatmak isteyen vatandaşlar için en güzel dini, hadisli, anlamlı, kısa ve uzun arefe günü mesajları sabah.com.tr'de. Facebook, Whatsapp, Instagram gibi çeşitli platformlar aracılığıyla paylaşabileceğiniz, bayram heyecanınızı sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz resimli, yazılı arefe günü mesajlarını sizin için derledik. İşte, arefe günü mesajları ile Kurban Bayramı 2023 kutlama, tebrik mesajları seçenekleri!

Arefe günü mesajları ve sözleri 2023: Resimli ve yazılı arefe günü mesajı, en güzel kısa, uzun, dualı, hadisli, dini, mesajlar

Bütün İslam alemi Kurban Bayramı'nın müjdeleyicisi olan Arefe gününü sosyal platformlar üzerinden kutlamak istiyor. Bu özel günde sevdiklerine mesaj göndermek isteyen binlerce vatandaş en duygusal, anlamlı, resimli, dini arefe günü mesajları 2023 için araştırmalar yapıyor. Anne, babanız, akrabalarınız, kuzenleriniz ve arkadaşlarınıza Watsapp, Facebook, Instagram, üzerinden gönderebileceğiniz en iyi arefe günü mesajları için en doğru yerdesiniz! İşte, sizler için özel olarak derlediğimiz birbirinden güzel ve anlamlı kısa ve uzun resimli arefe günü mesajları ve sözleri seçenekleri…

Arefe günü mesajları ve sözleri 2023: Resimli ve yazılı arefe günü mesajı, en güzel kısa, uzun, dualı, hadisli, dini, mesajlar

AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ…

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Kurban Bayramı arefe gününüz kutlu olsun.

Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.

Bugün kulların bayram sabahına günahsız ve temiz olarak çıkacaklarını müjdeledikleri bir gündür. Hayırlı olsun.

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Arefe günü mesajları ve sözleri 2023: Resimli ve yazılı arefe günü mesajı, en güzel kısa, uzun, dualı, hadisli, dini, mesajlar

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bu mübarek ayda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Arefe gününüz mübarek olsun.

Arefe günü mesajları ve sözleri 2023: Resimli ve yazılı arefe günü mesajı, en güzel kısa, uzun, dualı, hadisli, dini, mesajlar

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek dileğiyle Arefe gününüz kutlu olsun.

Oruçlarınızın sevabıyla günahlarınızdan arındığınız bir Arefe günü olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, Arefe gününüz kutlu olsun.

Arefe günü mesajları ve sözleri 2023: Resimli ve yazılı arefe günü mesajı, en güzel kısa, uzun, dualı, hadisli, dini, mesajlar

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

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