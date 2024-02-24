Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle || Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle, yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 24.02.2024 05:56 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 05:56

Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle || Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle, yeni bölümde neler yaşanacak?

Arka Sokaklar 666. Bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kanal D'nin uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar son olarak 665. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Seval'in kaçırılması ekibi harekete geçirir. Gelecek hafta neler olacağını merak eden seyirciler fragmanı aramaya koyuldu. Peki; Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle linki…

Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle || Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle, yeni bölümde neler yaşanacak?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak sorularının yanıtları için sorgulamalar başladı. Kanal D ekranlarının Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar gibi isimleri başrolde buluşturduğu polisiye dizisi Arka Sokaklar son olarak 665. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde yaşananlar sonrası gelecek hafta neler olacağı merak konusu oldu. İşte Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle

Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle || Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle, yeni bölümde neler yaşanacak?

ARKA SOKAKLAR 666. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlandı. Dizinin fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/fragmanlar/arka-sokaklar-666-bolum-fragmani

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle || Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle, yeni bölümde neler yaşanacak?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar dizisi son bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum

Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle || Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle, yeni bölümde neler yaşanacak?

ARKA SOKAKLAR 665. BÖLÜM ÖZETİ

Rıza Baba ve ekip, sokaklarda kafasına göre suç işleyip elini kolunu sallayarak gezen suçlunun peşine düşer. Ancak bu suçlunun arkasında örgütün olduğunu bilmezler. Engin'in liderliğindeki ekip baskın yapmaya gittikleri yerde pusuya düşürülür. Peki ekip, kurtulabilecek mi?

Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle || Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle, yeni bölümde neler yaşanacak?

Örgüt lideri Avni, kardeşinin intikamını alabilmek için planını devreye sokuyor. Seval, kadına şiddet vakası ile ilgilenmek için gittiği adreste Avni'nin oyunun içine düşüyor. Şiddet gördüğü düşünülen kadın Avni'nin adamı çıkınca Seval ölümle yüz yüze geliyor.

SON DAKİKA