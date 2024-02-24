Giriş Tarihi: 24.02.2024 05:56
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
05:56
Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle || Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle, yeni bölümde neler yaşanacak?
Arka Sokaklar 666. Bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kanal D'nin uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar son olarak 665. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Seval'in kaçırılması ekibi harekete geçirir. Gelecek hafta neler olacağını merak eden seyirciler fragmanı aramaya koyuldu. Peki; Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle linki…