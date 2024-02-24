Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle || Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle, yeni bölümde neler yaşanacak?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak sorularının yanıtları için sorgulamalar başladı. Kanal D ekranlarının Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar gibi isimleri başrolde buluşturduğu polisiye dizisi Arka Sokaklar son olarak 665. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde yaşananlar sonrası gelecek hafta neler olacağı merak konusu oldu. İşte Arka Sokaklar 666. bölüm fragmanı izle