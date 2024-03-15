Arka Sokaklar 669. yeni bölüm fragmanı gündemde! Kanal D ile Arka Sokaklar fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 15.03.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
23:56
Arka Sokaklar 669. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi son olarak 668. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı yapımın son bölümünde Kadir, farkında olmadan aldığı uyuşturucunun etkisiyle Rıza Baba'yı vurur ve başka suçlar da işler. Aylin ise bombalı tuzağın tam ortasında kalır. Bu sahneler sonrası gelecek bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Peki, Kanal D ile Arka Sokaklar fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...