Arka Sokaklar 669. yeni bölüm fragmanı gündemde! Kanal D ile Arka Sokaklar fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Kanal D'nin polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki dizisi yine aksiyon ve heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. 668. Bölümde Kadir, Rıza Baba'yı vurur. Kadir olayını araştırmak için ekibe katılan Savcı Belgin'in, Rıza Baba'ya olan ilgisi ise dikkatlerden kaçmaz. Yaşananların ardından yeni bölümde olacakları görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, Kanal D ile Arka Sokaklar 669. Bölüm fragmanı izle ekranı!