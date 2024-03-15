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Haberler Fotohaber Arka Sokaklar 669. yeni bölüm fragmanı gündemde! Kanal D ile Arka Sokaklar fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 23:56 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 23:56

Arka Sokaklar 669. yeni bölüm fragmanı gündemde! Kanal D ile Arka Sokaklar fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 669. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi son olarak 668. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı yapımın son bölümünde Kadir, farkında olmadan aldığı uyuşturucunun etkisiyle Rıza Baba'yı vurur ve başka suçlar da işler. Aylin ise bombalı tuzağın tam ortasında kalır. Bu sahneler sonrası gelecek bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Peki, Kanal D ile Arka Sokaklar fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Arka Sokaklar 669. yeni bölüm fragmanı gündemde! Kanal D ile Arka Sokaklar fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Kanal D'nin polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki dizisi yine aksiyon ve heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. 668. Bölümde Kadir, Rıza Baba'yı vurur. Kadir olayını araştırmak için ekibe katılan Savcı Belgin'in, Rıza Baba'ya olan ilgisi ise dikkatlerden kaçmaz. Yaşananların ardından yeni bölümde olacakları görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, Kanal D ile Arka Sokaklar 669. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Arka Sokaklar 669. yeni bölüm fragmanı gündemde! Kanal D ile Arka Sokaklar fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE!

Kanal D ekranlarının uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar, 688. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

15 Mart 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Arka Sokaklar 668. bölüm izlemek için:

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler

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Arka Sokaklar 669. yeni bölüm fragmanı gündemde! Kanal D ile Arka Sokaklar fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 669. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Arka Sokaklar 669. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izlemek için:

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/fragmanlar

Arka Sokaklar 669. yeni bölüm fragmanı gündemde! Kanal D ile Arka Sokaklar fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 668. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 668'nci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizinin ekrana gelecek yeni bölümünün özeti şöyle;

Arka Sokaklar 669. yeni bölüm fragmanı gündemde! Kanal D ile Arka Sokaklar fragmanı yayınlandı mı?

Farkında olmadan aldığı uyuşturucunun etkisiyle Rıza Baba'yı vuran Kadir uyuşturucunun etkisiyle başka suçlar da işleyecektir.

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