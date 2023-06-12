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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR! 2023 Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta, kaç toplantı yapılacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 18:58 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 18:58

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR! 2023 Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta, kaç toplantı yapılacak?

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren zam oranı için komisyon üyeleri bir araya gelecek. Toplantıya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapacak. İşveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi kesimini ise TÜRK-İŞ temsil edecek. Bu noktada ise "2023 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta, kaç toplantı yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Asgari ücret tespit komisyonu toplantı saati ve detaylar.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR! 2023 Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta, kaç toplantı yapılacak?

Asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücrete uygulanacak Temmuz ara zammı için bir araya geliyor. Bu kapsamda ise milyonlar "2023 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta, kaç toplantı yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak maaşlar gerek işçi gerekse işveren kesimin son dönemde gündeminde yer alıyordu. Zam oranı için çalışmalar başladı. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta, kaç toplantı yapılacak? İşte toplantı tarihleri ve detaylar.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR! 2023 Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta, kaç toplantı yapılacak?

SÜREÇ BAŞLIYOR! 2023 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHLERİ BELLİ OLDU

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç başlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR! 2023 Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta, kaç toplantı yapılacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

Toplantının saatiyle ilgili bir açıklama henüz bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldikçe detaylar eklenecektir.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR! 2023 Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta, kaç toplantı yapılacak?

TARAFLAR TEKLİFLERİNİ İLETECEK

Toplantılarda işçi ve işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR! 2023 Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta, kaç toplantı yapılacak?

İLK 6 AYLIK ENFLASYON RAKAMI DA DİKKATE ALINACAK

Komisyonun, ara zam miktarını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak belirlemesi bekleniyor.

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