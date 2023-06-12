ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR! 2023 Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta, kaç toplantı yapılacak?

Giriş Tarihi: 12.06.2023 18:58 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 18:58

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren zam oranı için komisyon üyeleri bir araya gelecek. Toplantıya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapacak. İşveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi kesimini ise TÜRK-İŞ temsil edecek. Bu noktada ise "2023 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta, kaç toplantı yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Asgari ücret tespit komisyonu toplantı saati ve detaylar.