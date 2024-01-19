Giriş Tarihi: 19.01.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
18:27
Aşka Düşman 3.bölümüyle bekleniyor: TV8 ile Aşka Düşman yeni bölüm canlı izle
TV8 ekranda ilk 2 bölümüyle yayınlanan ekranlardaki hayatına yeni başlayan dizi Akşa Düşman bu akşam 3.bölümüyle yayınlanacak. Dizi için canlı yayın araştırmaları başladı. Başrollerinde Nazan Kesal, Buse Meral, Esra Ruşan,Mervenur Bengi ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nu buluşturan dizide aşka ve erkeklere düşman bir anneyle yetişen üç kız kardeşin hayatına odaklanırken İnci ve Uygar'ın imkansız aşkını da izleyicilere sunuyor. Ekranlarındaki macerasına daha yeni başlayan dizide olay örgüsünü kavramaya çalışan ve bu imkansız aşktaki Mahur faktörüne odaklanan seyirciler 3.bölümde neler olacağını merak ediyorlar. İşte TV8 ile Aşka Düşman 3.bölüm canlı izle