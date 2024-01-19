Aşka Düşman 3.bölümüyle bekleniyor: TV8 ile Aşka Düşman yeni bölüm canlı izle

Mahur ile Uygar evlilik hazırlıklarını hızlandırırken Uygar ve İnci'nin aşkı bomba gibi düşer. Mahur hem Uygar'a olan aşkından hem de kardeşine olan kininden süreci aceleye getirmeye çalışmaktadır. İnci yaşananlardan dolayı vicdan azabı duyup Uygar'a iftara atacaktır. Peki Uygar hapse mi girecek, aklanacak mı? İşte Tv8 ile Aşka Düşman yeni bölüm canlı izle