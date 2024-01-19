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Haberler Fotohaber Aşka Düşman 3.bölümüyle bekleniyor: TV8 ile Aşka Düşman yeni bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 19.01.2024 18:27 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 18:27

Aşka Düşman 3.bölümüyle bekleniyor: TV8 ile Aşka Düşman yeni bölüm canlı izle

TV8 ekranda ilk 2 bölümüyle yayınlanan ekranlardaki hayatına yeni başlayan dizi Akşa Düşman bu akşam 3.bölümüyle yayınlanacak. Dizi için canlı yayın araştırmaları başladı. Başrollerinde Nazan Kesal, Buse Meral, Esra Ruşan,Mervenur Bengi ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nu buluşturan dizide aşka ve erkeklere düşman bir anneyle yetişen üç kız kardeşin hayatına odaklanırken İnci ve Uygar'ın imkansız aşkını da izleyicilere sunuyor. Ekranlarındaki macerasına daha yeni başlayan dizide olay örgüsünü kavramaya çalışan ve bu imkansız aşktaki Mahur faktörüne odaklanan seyirciler 3.bölümde neler olacağını merak ediyorlar. İşte TV8 ile Aşka Düşman 3.bölüm canlı izle

Aşka Düşman 3.bölümüyle bekleniyor: TV8 ile Aşka Düşman yeni bölüm canlı izle

Mahur ile Uygar evlilik hazırlıklarını hızlandırırken Uygar ve İnci'nin aşkı bomba gibi düşer. Mahur hem Uygar'a olan aşkından hem de kardeşine olan kininden süreci aceleye getirmeye çalışmaktadır. İnci yaşananlardan dolayı vicdan azabı duyup Uygar'a iftara atacaktır. Peki Uygar hapse mi girecek, aklanacak mı? İşte Tv8 ile Aşka Düşman yeni bölüm canlı izle

Aşka Düşman 3.bölümüyle bekleniyor: TV8 ile Aşka Düşman yeni bölüm canlı izle

AŞKA DÜŞMAN TV8 İLE CANLI İZLE

Aşka Düşman dizisinin 3.bölümünü TV8 canlı izle ekranıyla aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
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Aşka Düşman 3.bölümüyle bekleniyor: TV8 ile Aşka Düşman yeni bölüm canlı izle

AŞKA DÜŞMAN 3.BÖLÜM ÖZETİ

İnci Neva, suçluluk hissiyle kendisini konağa kapatır. Bahriye, İnci için Mahur'dan yardım ister. Kardeşinin sevdiği adamla yakınlaşmasını hazmedemeyen Mahur ise evlilik hazırlıklarını hızlandırır. Bahriye, Mahur'un şantajıyla karşı karşıya kalır.
Aşka Düşman 3.bölümüyle bekleniyor: TV8 ile Aşka Düşman yeni bölüm canlı izle

Mahur'un, Uygar ve annesi Neriman'ı eve davet etmesiyle Uygar ve İnci, koydaki yakınlaşmalarından sonra ilk kez burada karşılaşırlar. İnci ablasının evleneceği adamın Uygar olduğunu anladığında, Uygar'ın ona saldırdığını söyler. Bahriye yıkılır.

Aşka Düşman 3.bölümüyle bekleniyor: TV8 ile Aşka Düşman yeni bölüm canlı izle

Bu gelişme iki kardeş arasındaki dengeleri bozacak, Uygar'ın geçmişinde sıkı sıkı kapadığı kapıların açılmasına sebep olacaktır.

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