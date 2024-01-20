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Haberler Fotohaber Aşka Düşman 4.bölüm fragmanı || Aşka Düşman yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 20.01.2024 06:00 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 06:00

Aşka Düşman 4.bölüm fragmanı || Aşka Düşman yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Tv8 ekranlarında 3.bölümüyle yayınlanan yayın hayatına çok kısa süre önce başlayan dizinin 4. bölümü için fragman araştırması başladı. Hayatları boyunca annelerinin gözetimi altında erkeklere ve ilişkilere düşman olarak yetiştirilen üç kız kardeşin aşkta yaşadıkları sınavı anlatan dizide İnci ve Mahur'un aynı adama âşık olması hayatlarını baştan başa değiştirecektir. Ablasının evleneceği adama âşık olmanın pişmanlığını yaşayan İnci2nin yeni hamlesi ne olacak? İşte Aşka Düşman 4. bölüm fragmanı

Aşka Düşman 4.bölüm fragmanı || Aşka Düşman yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

İnci'nin yaşadığı pişmanlık yüzünden Uygar'a iftira atmasıyla kendini mahkeme salonunda bulan ailede krizler büyümektedir. Peki bundan sonra neler olacak, Mahur'un planı ne? İnci ve Uygar beraber olabilecekler mi? sorularının cevaplarını merak eden izleyiciler yeni bölümden sahneleri araştırmaya başladılar. İşte Aşka Düşman 4. bölüm fragmanı

Aşka Düşman 4.bölüm fragmanı || Aşka Düşman yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

AŞKA DÜŞMAN 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Aşka Düşman'ın yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.tv8.com.tr/aska-dusman/aska-dusman-4-bolum-tanitimi-145465-video.htm

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Aşka Düşman 4.bölüm fragmanı || Aşka Düşman yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

AŞKA DÜŞMAN 3.BÖLÜM ÖZETİ

Dizi, aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci'nin Uygar ile yaşadığı imkansız aşk hikayesine odaklanıyor. Bu üç kardeşlerden biri olan İnci doktor Uygar'la imkansız bir aşka yelken açacak.

Aşka Düşman 4.bölüm fragmanı || Aşka Düşman yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

İnci Neva, suçluluk hissiyle kendisini konağa kapatır. Bahriye, İnci için Mahur'dan yardım ister. Kardeşinin sevdiği adamla yakınlaşmasını hazmedemeyen Mahur ise evlilik hazırlıklarını hızlandırır. Bahriye, Mahur'un şantajıyla karşı karşıya kalır.

Aşka Düşman 4.bölüm fragmanı || Aşka Düşman yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Mahur'un, Uygar ve annesi Neriman'ı eve davet etmesiyle Uygar ve İnci, koydaki yakınlaşmalarından sonra ilk kez burada karşılaşırlar. İnci ablasının evleneceği adamın Uygar olduğunu anladığında, Uygar'ın ona saldırdığını söyler. Bahriye yıkılır.

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