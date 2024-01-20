Aşka Düşman 4.bölüm fragmanı || Aşka Düşman yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

AŞKA DÜŞMAN 3.BÖLÜM ÖZETİ

Dizi, aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci'nin Uygar ile yaşadığı imkansız aşk hikayesine odaklanıyor. Bu üç kardeşlerden biri olan İnci doktor Uygar'la imkansız bir aşka yelken açacak.