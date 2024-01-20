Giriş Tarihi: 20.01.2024 06:00
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
06:00
Aşka Düşman 4.bölüm fragmanı || Aşka Düşman yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Tv8 ekranlarında 3.bölümüyle yayınlanan yayın hayatına çok kısa süre önce başlayan dizinin 4. bölümü için fragman araştırması başladı. Hayatları boyunca annelerinin gözetimi altında erkeklere ve ilişkilere düşman olarak yetiştirilen üç kız kardeşin aşkta yaşadıkları sınavı anlatan dizide İnci ve Mahur'un aynı adama âşık olması hayatlarını baştan başa değiştirecektir. Ablasının evleneceği adama âşık olmanın pişmanlığını yaşayan İnci2nin yeni hamlesi ne olacak? İşte Aşka Düşman 4. bölüm fragmanı