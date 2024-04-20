Giriş Tarihi: 20.04.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
14:51
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI | 2024 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri
Askerlik görevini yerine getirecek olanlar, mayıs ayı sınıflandırma sonuçlarını araştırmaya başladı. Celp ve sevk tarihlerini sorgulayan vatandaşlar, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsünde vazifelerini yerine getiriyor olacak. Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan askerlik celp dönemi tarihleri sonrasında, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?