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Haberler Fotohaber ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI | 2024 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri
Giriş Tarihi: 20.04.2024 14:51 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 14:51

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI | 2024 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri

Askerlik görevini yerine getirecek olanlar, mayıs ayı sınıflandırma sonuçlarını araştırmaya başladı. Celp ve sevk tarihlerini sorgulayan vatandaşlar, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsünde vazifelerini yerine getiriyor olacak. Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan askerlik celp dönemi tarihleri sonrasında, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI | 2024 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri

2024 yılı mayıs ayı askerlik sınıflandırma sonuçları için tarih araştırmaları araştırılmaya devam ediyor. Askerlik çağına gelmiş vatandaşlara, MSB tarafından duyurulacak olan mayıs ayı askerlik yerlerini araştırıyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI | 2024 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri

MAYIS ASKERLİK CELPLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

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ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI | 2024 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri

CELP VE SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 16 Mayıs 2024

Er (2'nci Grup) 27 Haziran 2024

Er (3'üncü Grup) 25 Temmuz 2024

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI | 2024 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.


ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI | 2024 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri

Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

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