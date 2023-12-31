Aslan burcu yorumu 2024: Bu yıl Aslan burcunu neler bekliyor? Aşk, iş, para...

AYRILIKLARA DİKKAT

Önsezilerinize güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemeyeceksiniz. Güçlü duygular ve önemli öğretilerinizi içselleştireceksiniz. 8 Nisan'da Güneş tutulması karşıt evinizde Merkür retrosuyla birlikte gerçekleşiyor. Bu büyük bir ayrılığı gündeme getirebilir. Bulunduğunuz çevreden kopabilir ve arkanıza bakmadan uzaklaşabilirsiniz. İnatçı bir yapı sergileyecek ve fazla sorumluluk yükleneceksiniz.

KÖKLÜ KARARLAR ZAMANI

18 Eylül'de Ay tutulması Balık burcunda gerçekleşiyor. Köklü kararlar alacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza da örnek olacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, size daha sonra hak vereceklerdir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. 2 Ekim Güneş tutulması Terazi burcunda yani sizin kişisel evinizde gerçekleşiyor. Bu kozmik etki, güçlü enerjiniz ve yaratıcılığınız konusunda size önemli destekler verecektir. Derin bir sorgulama içindesiniz.