ATA AÖF FİNAL SINAVI saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte, ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ATA AÖF yarıyıl sonu sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu süreçte, sınav için saatleri sayan adaylar sabah ve öğle oturum saatini araştırırken, bir yandan da sınava giriş belgesi için son kontrollerini tamamlıyor. Sınav yerlerinin öncesinde belli olduğu yarıyıl sınavı için detaylar belli oldu! İşte, ATA AÖF final sınavı oturum saatleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı!