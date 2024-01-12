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Haberler Fotohaber ATA AÖF FİNAL SINAVI saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte, ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 12.01.2024 23:02 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 23:02

ATA AÖF FİNAL SINAVI saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte, ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ATA AÖF final sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayacak binlerce aday sabah oturum saatlerini, sınav öncesinde kontrol ediyor. Sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati, giriş belgesi gibi önemli unsurlar sınav öncesinde tekrar sorgulanıyor. Peki, ATA AÖF sınavı sabah oturumları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte, sınav saatine ilişkin detaylar ve sınava giriş belgesi sorgulama ekranı!

ATA AÖF FİNAL SINAVI saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte, ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ATA AÖF yarıyıl sonu sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu süreçte, sınav için saatleri sayan adaylar sabah ve öğle oturum saatini araştırırken, bir yandan da sınava giriş belgesi için son kontrollerini tamamlıyor. Sınav yerlerinin öncesinde belli olduğu yarıyıl sınavı için detaylar belli oldu! İşte, ATA AÖF final sınavı oturum saatleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı!

ATA AÖF FİNAL SINAVI saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte, ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ATA AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!

13-14 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan ATA AÖF yarıyıl sonu (Final) Sınavı giriş belgeleri;

obs.atauni.edu.tr üzerinden alınacak.

ATA AÖF SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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ATA AÖF FİNAL SINAVI saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte, ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ATA AÖF FİNAL SINAVI SABAH OTURUMLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları üç oturumda ve yüz yüze yapılacak.

Oturum saatleri şu şekilde:

ATA AÖF FİNAL SINAVI saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte, ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

1. Oturum: 13 Ocak 2024 saat 09:30'da başlayacak.

2. Oturum: 13 Ocak 2024 saat 14:00'te gerçekleşecek.

3. Oturum: 14 Ocak 2024 tarihinde, saat 09:30'da başlayacak.

"Her ders için sınav süresi 30 dakika olacak. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınır, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacaktır. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmez."

ATA AÖF FİNAL SINAVI saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte, ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.

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