Giriş Tarihi: 12.01.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
23:02
ATA AÖF FİNAL SINAVI saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte, ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
ATA AÖF final sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayacak binlerce aday sabah oturum saatlerini, sınav öncesinde kontrol ediyor. Sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati, giriş belgesi gibi önemli unsurlar sınav öncesinde tekrar sorgulanıyor. Peki, ATA AÖF sınavı sabah oturumları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte, sınav saatine ilişkin detaylar ve sınava giriş belgesi sorgulama ekranı!