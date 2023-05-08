ATA AÖF 2023 final sınavları ne zaman, açıklandı mı, kaç gün kaldı? Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi final sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi olacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları için tarih araştırmaları sürüyor. Öğrenciler www.ataaof.edu.tr. üzerinden yapılacak açıklamaya dikkat kesilmiş durumda. Vize sınavlarının geçtiğimiz haftalarda tamamlanmasının ardından ATA AÖF final tarihleri ne zaman, kaç gün kaldı soruları araştırılmaya başlandı. Vize sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılmıştı. Peki, ATA AÖF final sınavları 2023 ne zaman, açıklandı mı, online mı olacak? İşte, detaylar…