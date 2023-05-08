Giriş Tarihi: 08.05.2023 11:20
Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
11:20
ATA AÖF 2023 final sınavları ne zaman, açıklandı mı, kaç gün kaldı? Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi final sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi olacak?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 11-18 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılmış ardından sonuçlar öğrencilerin erişimine açılmıştı. Vizelerin açıklanmasının ardından ATA AÖF final sınavı ne zaman olacak sorusu öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Öğrencilik hayatlarına örgün devam etmek yerine açıktan sürdürmeyi tercih eden öğrenciler, bahar dönemi vize sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından final sınavı için tarih araştırmaları sürüyor. Peki, ATA AÖF final sınavları 2023 ne zaman, açıklandı mı, kaç gün kaldı? İşte www.ataaof.edu.tr. göre akademik takvim ve tarih bilgisi.