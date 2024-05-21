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Haberler Fotohaber ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ATA AÖF final ne zaman, hangi tarihte,sınav giriş belgesi yayında mı?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 16:39

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ATA AÖF final ne zaman, hangi tarihte,sınav giriş belgesi yayında mı?

ATA AÖF sınav giriş belgesi araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Sınava kısa bir süre kala sınava girecek olan adaylar tarafından ATA AÖF sınav giriş belgesi, ATA AÖF sınav yerleri sorgulamasına başladı. Üniversite eğitimlerini uzaktan eğitimle sürdüren adaylar 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem final sınavları için giriş belgesi ve giriş yerleri sorgulamasına başladı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları üç oturumda gerçekleşecek. Peki, ATA AÖF final sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri nasıl ve nereden alınır?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ATA AÖF final ne zaman, hangi tarihte,sınav giriş belgesi yayında mı?

ATA AÖF bahar dönemi final sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava sayılı günler kala, öğrenciler çalışmalarına hız verirken, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih araştırmaya başlandı. Binlerce öğrenci sınav için hazırlıklarına devam ediyor. Peki, "ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ATA - AÖF final sınavı ne zaman?" İşte konuya ilişkin merak edilen sorgula

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ATA AÖF final ne zaman, hangi tarihte,sınav giriş belgesi yayında mı?

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF bahar dönemi final sınavları 1-2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek. Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 27- 28 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. 2023-2024 yılı mezuniyet üç ders sınavı 24 Ağustos 2024 tarihinde saat 09:30'da gerçekleştirilecek.

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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ATA AÖF final ne zaman, hangi tarihte,sınav giriş belgesi yayında mı?

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 02 Haziran 2024 Saat: 15.00

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ATA AÖF final ne zaman, hangi tarihte,sınav giriş belgesi yayında mı?

Bütünleme Sınavı
I.Oturum 27 Temmuz 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 27 Temmuz 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 28 Temmuz 2024 Saat: 15.00

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ATA AÖF final ne zaman, hangi tarihte,sınav giriş belgesi yayında mı?

ATA AÖF ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
Sınavların ise ilk dönem olduğu gibi yüz yüze yapılması bekleniyor.

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