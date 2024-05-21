Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
16:39
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ATA AÖF final ne zaman, hangi tarihte,sınav giriş belgesi yayında mı?
ATA AÖF sınav giriş belgesi araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Sınava kısa bir süre kala sınava girecek olan adaylar tarafından ATA AÖF sınav giriş belgesi, ATA AÖF sınav yerleri sorgulamasına başladı. Üniversite eğitimlerini uzaktan eğitimle sürdüren adaylar 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem final sınavları için giriş belgesi ve giriş yerleri sorgulamasına başladı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları üç oturumda gerçekleşecek. Peki, ATA AÖF final sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri nasıl ve nereden alınır?