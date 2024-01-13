2024 Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? ATA AÖF final soru kitapçığı ve cevap anahtarı

ATA AÖF final sınavı soru ve cevapları bu hafta sonu gerçekleşen güz dönemi sınavıyla birlikte araştırılıyor. Açıköğretim öğrencileri katılım sağladıkları sınavların ardından ders puanlarını hesaplamak üzere "ATA AÖF final sınavı soru ve cevapları yayımlanacak mı, ne zaman açıklanır?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, detaylar…