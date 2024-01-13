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Haberler Fotohaber 2024 Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? ATA AÖF final soru kitapçığı ve cevap anahtarı
Giriş Tarihi: 13.01.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 10:30

2024 Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? ATA AÖF final soru kitapçığı ve cevap anahtarı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları bu hafta sonu üç oturumda ve yüz yüze yapılacak. Sınavların tamamlanmasının ardından ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı öğrencilerin erişimine açılacak. Peki, ATA AÖF final sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

2024 Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? ATA AÖF final soru kitapçığı ve cevap anahtarı

ATA AÖF final sınavı soru ve cevapları bu hafta sonu gerçekleşen güz dönemi sınavıyla birlikte araştırılıyor. Açıköğretim öğrencileri katılım sağladıkları sınavların ardından ders puanlarını hesaplamak üzere "ATA AÖF final sınavı soru ve cevapları yayımlanacak mı, ne zaman açıklanır?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, detaylar…

2024 Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? ATA AÖF final soru kitapçığı ve cevap anahtarı

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ: FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

ATA AÖF final oturumları ile ilgili bilgiler şu şekilde;

1. Oturum: 13 Ocak 2024 saat 09:30'da başlayacak.

2. Oturum: 13 Ocak 2024 saat 14:00'te gerçekleşecek.

3. Oturum: 14 Ocak 2024 tarihinde, saat 09:30'da başlayacak.

Her ders için sınav süresi 30 dakika olacak.

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2024 Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? ATA AÖF final soru kitapçığı ve cevap anahtarı

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının ne zaman belli olacağına ilişkin detaylar sınavın tamamlanmasının ardından üniversiteden gelecek açıklama sonrasında belli olacak.

ATA AÖF DUYURULAR

2024 Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? ATA AÖF final soru kitapçığı ve cevap anahtarı

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılların sonuç açıklanma takvimi dikkate alındığında ATA AÖF sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar https://obs.atauni.edu.tr/ üzerinden öğrenilebiliyor.

2024 Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? ATA AÖF final soru kitapçığı ve cevap anahtarı

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024

Bütünleme Sınavı:

I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

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