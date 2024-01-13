Giriş Tarihi: 13.01.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
10:30
2024 Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? ATA AÖF final soru kitapçığı ve cevap anahtarı
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları bu hafta sonu üç oturumda ve yüz yüze yapılacak. Sınavların tamamlanmasının ardından ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı öğrencilerin erişimine açılacak. Peki, ATA AÖF final sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…