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Haberler Fotohaber Ateş Kuşları 40.bölüm fragmanı || "Evden çıkacaksınız!" ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izle
Giriş Tarihi: 20.01.2024 00:25 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 00:33

Ateş Kuşları 40.bölüm fragmanı || "Evden çıkacaksınız!" ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izle

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ateş Kuşları bu akşam 39.bölümüyle ekranlarda yer aldı. Başrollerinde İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral, Görkem Sevindik gibi isimleri buluşturan dizide Gülayşe'nin yaşanan tüm zorluklara karşı ayakta kalmasını gören seyirciler yeni bölümden sahneler görmek için Ateş Kuşları'nın yeni bölüm fragmanı araştırmalarına başlandı. Ateş Kuşları yuvalarını yeni baştan inşa ediyor. Yeni bölümde neler olacak, işte Ateş Kuşları 40.bölüm fragmanı izle

Ateş Kuşları 40.bölüm fragmanı || Evden çıkacaksınız! ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izle

39.bölümüyle bu akşam ekranlara gelen dizinin 40.bölümü heyecanla bekleniyor. Doğdukları ilk günden beri hayatta kalma mücadelesi veren, hayatı sokakta geçen çocukların hikayesine ayna tutan Ateş Kuşları'nda yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. İşte, Ateş Kuşları 40.bölüm fragmanı

Ateş Kuşları 40.bölüm fragmanı || Evden çıkacaksınız! ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izle

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Ateş Kuşları 40.bölüm fragmanı || Evden çıkacaksınız! ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izle

ATEŞ KUŞLARI 39.BÖLÜM ÖZETİ

"Tanımadan ayrı düşmek mi zor yoksa hatırlayıp ayrı düşmek mi ha çocuk?"

Hacer hayatla ölüm arasında mücadele ederken, Ateş Kuşları kendilerini bekleyen sürpriz gelişmelerden habersizdir.

Ateş Kuşları 40.bölüm fragmanı || Evden çıkacaksınız! ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izle

Geç de olsa Ateş Kuşları'nın yaşadığı zorlukları öğrenen Ali ve Mercan ipleri eline alacaktır. Çatal'ın şüpheli durumu, Barbaros'u düşündürürken, gözler Sultan'a dönecektir. Sultan korkuyla saklanırken, Kara'nın yaptığı hata Ateş Kuşları'nı bir kez daha köşeye sıkıştıracaktır.

Ateş Kuşları 40.bölüm fragmanı || Evden çıkacaksınız! ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izle

Çatal için yolun sonu mu geliyor?Gülayşe ve Mercan, Ateş Kuşları'nı bu zor durumdan nasıl kurtaracak?Ateş Kuşları'na evini açan Çelik Komutan'ı neler bekliyor?

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