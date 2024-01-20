Giriş Tarihi: 20.01.2024 00:25
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
00:33
Ateş Kuşları 40.bölüm fragmanı || "Evden çıkacaksınız!" ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izle
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ateş Kuşları bu akşam 39.bölümüyle ekranlarda yer aldı. Başrollerinde İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral, Görkem Sevindik gibi isimleri buluşturan dizide Gülayşe'nin yaşanan tüm zorluklara karşı ayakta kalmasını gören seyirciler yeni bölümden sahneler görmek için Ateş Kuşları'nın yeni bölüm fragmanı araştırmalarına başlandı. Ateş Kuşları yuvalarını yeni baştan inşa ediyor. Yeni bölümde neler olacak, işte Ateş Kuşları 40.bölüm fragmanı izle