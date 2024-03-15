Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ateş Kuşları 47. Bölüm izle! ATV ile Ateş Kuşları son bölüm izle
Giriş Tarihi: 15.03.2024 19:04 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 19:04

Ateş Kuşları 47. Bölüm izle! ATV ile Ateş Kuşları son bölüm izle

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Ateş Kuşları 47. Bölüm izle ekranı 15 Mart 2024 Cuma akşamı erişime açılıyor. Başrollerinde İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizi, çocukların zorluklara, acılara ve kadere karşı koyma hikayelerini ele alıyor. Dram türündeki yapımda bu hafta Ali ve Barbaros başta olmak üzere evin erkekleri, vakıf himayesindeki kaçırılan çocuklar için iz peşine düşer. Ancak av diye peşine düştükleri Çino'nun yapacakları merak uyandırır. İşte, 15 Mart 2024 ATV ile Ateş Kuşları son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Ateş Kuşları 47. Bölüm izle! ATV ile Ateş Kuşları son bölüm izle

ATV'nin dram türündeki dizisi Ateş Kuşları 47. bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Erdem Şanlı gibi isimleri bir araya getiren yapım, bu haftaki sahneleriyle de izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. 47. Bölümde Seyfi, Kara ve Sultan'ın işledikleri cinayetlere vakıftır. Seyfi'nin Kara ve Sultan'ın foyalarını ortaya çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu! Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde ATV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, ATV ile Ateş Kuşları son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Ateş Kuşları 47. Bölüm izle! ATV ile Ateş Kuşları son bölüm izle

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranlarının ikinci sezonunda da izleyiciden büyük ilgi gören dizisi Ateş Kuşları, 47. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

15 Mart 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ATEŞ KUŞLARI 47. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ateş Kuşları 47. Bölüm izle! ATV ile Ateş Kuşları son bölüm izle

ATEŞ KUŞLARI 47. BÖLÜM ÖZETİ

Ali ve Barbaros başta olmak üzere, evin erkekleri vakıf himayesindeki kaçırılan çocuklar için iz peşine düşerken; henüz kimliğinden haberdar olmadıkları, av diye peşine düştükleri Çino için kendileri mi birer avdır yoksa?

Ateş Kuşları 47. Bölüm izle! ATV ile Ateş Kuşları son bölüm izle

Çatal'ın ölümüyle alakalı gerçeği öğrenen Çino, Ateş Kuşları'na hangi sinsi yolla ve yüzle yaklaşacaktır?

Ateş Kuşları 47. Bölüm izle! ATV ile Ateş Kuşları son bölüm izle

Ali ve Mercan'ın mahalleye taşınan Çino'yla ilk karşılaşmaları nasıl olacak, onları tedirginliğe sürükleyen bu duruma tepkileri ne olacaktır?

SON DAKİKA