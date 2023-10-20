Ateş Kuşları bu akşam var mı yok mu, neden yok? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 20 Ekim 2023 ATV yayın akışı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik ve Erdem Şanlı'nın yer aldığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Milli yas nedeniyle diziler iki gündür yayınlarına ara verirken gözler ATV yayın akışı Cuma listesine çevrildi. 20 Ekim 2023 ATV yayın akışı dram türündeki yapımın izleyicileri tarafından kontrol ediliyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı, yok mu, neden yok? İşte, yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…