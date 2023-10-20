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Haberler Fotohaber Ateş Kuşları bu akşam var mı yok mu, neden yok? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 20 Ekim 2023 ATV yayın akışı
Giriş Tarihi: 20.10.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 13:40

Ateş Kuşları bu akşam var mı yok mu, neden yok? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 20 Ekim 2023 ATV yayın akışı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik ve Erdem Şanlı'nın yer aldığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Milli yas nedeniyle diziler iki gündür yayınlarına ara verirken gözler ATV yayın akışı Cuma listesine çevrildi. 20 Ekim 2023 ATV yayın akışı dram türündeki yapımın izleyicileri tarafından kontrol ediliyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı, yok mu, neden yok? İşte, yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…

Ateş Kuşları bu akşam yok mu, neden yok? 20 Ekim 2023 ATV yayın akışı ile Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, açıklama geldi mi?

Ateş Kuşları bu akşam var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı için 20 Ekim 2023 ATV yayın akışı Cuma listesi kontrol ediliyor. İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı gibi isimleri buluşturan dizi, son olarak 26. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Sevilen yapımın yeni bölümü için geri sayım sürerken milli yas ilan sebebiyle ara verip vermeyeceği araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda dizinin sıkı takipçileri Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt arıyor. İşte, 20 Ekim 2023 ATV yayın akışı ile detaylı bilgiler…

Ateş Kuşları bu akşam yok mu, neden yok? 20 Ekim 2023 ATV yayın akışı ile Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, açıklama geldi mi?

ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Türkiye'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hastane saldırı nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edildi. Perşembe günü başlayan ulusal yas, cumartesi günü akşamına kadar devam edecek.

Yas sebebiyle son iki gündür dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmedi ve tekrar bölümleri yayına verildi. Bu noktada ise ATV ekranlarının her Cuma akşamı izleyicisiyle buluşturduğu Ateş Kuşları dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

19 Ekim 2023 ATV yayın akışı listesine göre Ateş Kuşları bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ancak bir son dakika karar değişikliği ile yayınlanmama ihtimali de bulunuyor.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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Ateş Kuşları bu akşam yok mu, neden yok? 20 Ekim 2023 ATV yayın akışı ile Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, açıklama geldi mi?

ATV YAYIN AKIŞI | 20 EKİM 2023 CUMA

10: Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Kardeşlerim

Ateş Kuşları bu akşam yok mu, neden yok? 20 Ekim 2023 ATV yayın akışı ile Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, açıklama geldi mi?

ATEŞ KUŞLARI 27. BÖLÜM ÖZETİ

Ölmek için yaşamış birinin elinden ölümü çekip alırsanız ne olur? Kara, yaşaması için ona bir sebep vermek isteyen Gülayşe'nin uzattığı eli, tutacak mı?

Ateş Kuşları bu akşam yok mu, neden yok? 20 Ekim 2023 ATV yayın akışı ile Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, açıklama geldi mi?

Kara, Köksüzler'in yüreğinde bıraktığı yarası hala kanasa da, şimdi içinde Ali'den bir parça taşır.

Ve sonunda ondan aldıkları canı zorla geri veren kardeşleriyle yüzleşir. Bu hesaplaşma geleceğe dair umut verir ancak 23 yıllık yaranın izinin geçmesi ne kadar sürer?

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