Ateş Kuşları bu akşam var mı yok mu, neden yok? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 20 Ekim 2023 ATV yayın akışı

ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Türkiye'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hastane saldırı nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edildi. Perşembe günü başlayan ulusal yas, cumartesi günü akşamına kadar devam edecek.

Yas sebebiyle son iki gündür dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmedi ve tekrar bölümleri yayına verildi. Bu noktada ise ATV ekranlarının her Cuma akşamı izleyicisiyle buluşturduğu Ateş Kuşları dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

19 Ekim 2023 ATV yayın akışı listesine göre Ateş Kuşları bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ancak bir son dakika karar değişikliği ile yayınlanmama ihtimali de bulunuyor.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.