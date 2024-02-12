Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
15:23
AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İÜ AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme (telafi) sınavları 10-11 Şubat tarihlerinde gerçekleşti. Öğrenciler şimdi sonuç tarihine odaklanmış durumda. Önlisans ve lisans eğitimlerini açıktan tamamlayan adayların Güz dönemi için derslerden geçip geçmediği bu bilgi ile belli olacak. Peki; 2023-2024 AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? İşte, AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı...