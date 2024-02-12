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Haberler Fotohaber AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İÜ AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 15:23

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İÜ AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme (telafi) sınavları 10-11 Şubat tarihlerinde gerçekleşti. Öğrenciler şimdi sonuç tarihine odaklanmış durumda. Önlisans ve lisans eğitimlerini açıktan tamamlayan adayların Güz dönemi için derslerden geçip geçmediği bu bilgi ile belli olacak. Peki; 2023-2024 AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? İşte, AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İÜ AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunda geri sayım devam ediyor. İstanbul Üniversitesi açık öğretim öğrenci sistemi üzerinden öğrenilecek puanlarla ders geçme durumlarına erişilecek. Sonuçların ardından bahar dönemine başlayacak öğrenciler araştırmalara hız kazandırdı. İşte; 2023-2024 AUZEF bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İÜ AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı

AZUEF BÜTÜNLEME SINAVLARI TAMAMLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları 10-11 Şubat tarihlerinde tamamlandı.

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AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İÜ AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bütünleme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Bu durumda AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İÜ AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İÜ AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı
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