AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İÜ AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bütünleme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Bu durumda AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.