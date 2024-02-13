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Haberler Fotohaber AUZEF bütünleme sınav sonuçları TIKLA-SORGULA! 2024: AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 15:51

AUZEF bütünleme sınav sonuçları TIKLA-SORGULA! 2024: AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bütünleme/telafi sınavları geride kaldı. Bitirme (final) sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız ya da koşullu harf notu olan öğrenciler için 10-11 Şubat tarihlerinde bütünleme sınavları düzenlenmişti. AUZEF bitirme sınavı soru ve cevapları ile doğru yanlış kontrollerini yapan öğrenciler dersten geçip geçmediği öğrenmek için sonuçları bekliyor. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF bütünleme sınav sonuçları TIKLA-SORGULA! 2024: AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF güz dönemi bütünleme sınavları sonuçları sorgulama ekranı başında heyecanlı bekleyiş başladı. 10-11 Şubat tarihlerinde üç oturumda yapılan AUZEF telafi sınavı soru ve cevapları ile kontrollerini yapan öğrenciler dersten geçip geçmediğini öğrenmek için sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF bütünleme sınav sonuçları TIKLA-SORGULA! 2024: AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI TAMAMLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı AUZEF bütünleme (telafi) sınavları 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda düzenlendi.

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AUZEF bütünleme sınav sonuçları TIKLA-SORGULA! 2024: AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından başlayacak ve 13 Şubat 2024 saat 23.59'da sona erecek. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacak.

Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.

Soru itirazları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Soru İtiraz" menüleri kullanılarak yapılacak.

AUZEF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF bütünleme sınav sonuçları TIKLA-SORGULA! 2024: AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Auzef bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde habeirmiz güncellenecektir.

Sonuç itirazları, sınava ait sonuçların açıklanmasının ardından 2 iş günü içerisinde aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz" menüleri kullanılarak yapılacak.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF bütünleme sınav sonuçları TIKLA-SORGULA! 2024: AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV DEĞERLENDİRME

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70'tir.

Genel not ortalamasının en az 2,00 olması

İlk dört yarıyıldan en az 120 AKTS kredilik ders alınmış olmasıAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I-II ve Türk Dili I-II derslerinin almış ve derslerden geçilmiş olması gerekmektedir.

Diploma kırdırmak isteyen öğrencilerin fakülteye ıslak imzalı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Diploma kırdıran öğrenciler diploma kırdırdıkları programda öğrenimlerine devam edemez. Programla ilgili tüm hakları diploma kırdırma ile sona erer.

Alınacak olan diplomada "Bu diploma alan belirtmemekte sadece Ön Lisans derecesini belgelemektedir." ibaresi yer almaktadır.

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