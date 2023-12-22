Giriş Tarihi: 22.12.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 15:50

AUZEF FİNAL SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023-2024: İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AUZEF final sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler, bir yandan güz dönemi bitirme sınavları hazırlıklarına devam ederken bir yandan da AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimi ile 2023-2024 AUZEF güz dönemi final sınav tarihleri belli oldu. Peki; AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi final sınavı tarihleri takvimi.