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Haberler Fotohaber AUZEF FİNAL SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023-2024: İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 22.12.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 15:50

AUZEF FİNAL SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023-2024: İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AUZEF final sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler, bir yandan güz dönemi bitirme sınavları hazırlıklarına devam ederken bir yandan da AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimi ile 2023-2024 AUZEF güz dönemi final sınav tarihleri belli oldu. Peki; AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi final sınavı tarihleri takvimi.

AUZEF FİNAL SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023-2024: İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AUZEF final sınavları için geri sayım başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi sınav takvimi güncellendi. Ocak ayına sayılı günler kala binlerce aday 2023-2024 AUZEF final sınav tarihleri araştırmasına çıktı. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin merakla araştırdığı ''AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?'' sorusu İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi ile yanıt buldu. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi final sınav tarihleri takvimi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

AUZEF FİNAL SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023-2024: İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AUZEF GÜNCEL SINAV TAKVİMİ 2023

2023-2024 akademik yılı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi geçtiğimiz günlerde güncellenmişti.

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AUZEF FİNAL SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023-2024: İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AUZEF tarafından yapılan açıklamada;

"Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açıköğretim Lisesi Sınavlarının 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacağını ilan etmiştir. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde söz konusu sınava sadece İstanbul'da bir milyona yakın öğrencinin katılmasının beklendiği bilgisi alınmıştır.

MEB binalarının kullanılamayacak olması nedeniyle daha önceden ilan ettiğimiz AUZEF Bitirme (Final) Sınavının tarihi 6-7 Ocak 2024; Telafi (Bütünleme) Sınavının ise 10-11 Şubat 2024 olarak güncellenmiştir. Başarılar dileriz." denildi.

AUZEF FİNAL SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023-2024: İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AUZEF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN 2024?

AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 6 Ocak - 7 Ocak 2024 tarihlerinde yüz yüze uygulanacak.

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ise 10 Şubat -11 Şubat 2024 tarihlerinde olacak.

AUZEF FİNAL SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023-2024: İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı.

AUZEF sınav yerlerinin aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

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