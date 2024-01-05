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Haberler Fotohaber AUZEF final sınavları ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? 2023-2024 Güz Dönemi AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!
Giriş Tarihi: 05.01.2024 23:10 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 23:10

AUZEF final sınavları ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? 2023-2024 Güz Dönemi AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi bitirme sınavları 6-7 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Açıktan üniversite diplomasına sahip olmak için üç oturumlu sınava katılım sağlayacak adaylar "AUZEF final sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanan yönergede saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre bitirme sınavlarında öğrencilere her ders için çoktan seçmeli 20 soru yöneltilecek ve 30 dakika cevaplama süresi verilecek. Peki, AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2023-2024 AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç soru, kaç dakika sürecek? 2023-2024 Güz Dönemi AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati gündemdeki yerini aldı. Lisans ve ön lisans eğitimlerine uzaktan devam eden adaylar, üç oturumlu İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi bitirme sınavlarına katılım sağlayacak. Bu kapsamda ise "AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları öğrenciler tarafından yanıt aramaya başladı. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi final sınavları 6-7 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olup adaylara sorumlu oldukları her dersten çoktan seçmeli 20 soru yöneltilecek. İşte, 2023-2024 Güz Dönemi AUZEF sınav süresi ile başlangıç ve bitiş saati.

AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç soru, kaç dakika sürecek? 2023-2024 Güz Dönemi AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı AUZEF bitirme (final) sınav tarihleri belli oldu.

Takvime göre, AUZEF final sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde yüz yüze yapılacak.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.

Sabah oturumu 09.30'da, öğle oturumu ise 14.00'te başlamaktadır.

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AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç soru, kaç dakika sürecek? 2023-2024 Güz Dönemi AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

AUZEF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AUZEF güz dönemi bitirme sınavı giriş belgeleri 29 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.

Adaylar, http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerini alabilecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç soru, kaç dakika sürecek? 2023-2024 Güz Dönemi AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

AUZEF FİNAL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarihi henüz duyurmadı.

AUZEF sınavları kurum tarafından belirtilen tarihlerde 3 oturum olarak düzenleniyor. Sınavların bitmesi ile birlikte AUZEF soruları ve cevaplarının yayınlanması bekleniyor.

AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç soru, kaç dakika sürecek? 2023-2024 Güz Dönemi AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Auzef final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

Bitirme (final) sınav sonucuna ait harf notları 16 Ocak 2024 tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak.

Bitirme (final) sınavına herhangi bir sebeple giremeyenler, 10 - 11 Şubat 2024 tarihlerindeki bütünleme (telafi) sınavına girebilecek.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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