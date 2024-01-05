Giriş Tarihi: 05.01.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
23:10
AUZEF final sınavları ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? 2023-2024 Güz Dönemi AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi bitirme sınavları 6-7 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Açıktan üniversite diplomasına sahip olmak için üç oturumlu sınava katılım sağlayacak adaylar "AUZEF final sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanan yönergede saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre bitirme sınavlarında öğrencilere her ders için çoktan seçmeli 20 soru yöneltilecek ve 30 dakika cevaplama süresi verilecek. Peki, AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2023-2024 AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!