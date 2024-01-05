AUZEF final sınavları ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? 2023-2024 Güz Dönemi AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

AUZEF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati gündemdeki yerini aldı. Lisans ve ön lisans eğitimlerine uzaktan devam eden adaylar, üç oturumlu İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi bitirme sınavlarına katılım sağlayacak. Bu kapsamda ise "AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları öğrenciler tarafından yanıt aramaya başladı. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi final sınavları 6-7 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olup adaylara sorumlu oldukları her dersten çoktan seçmeli 20 soru yöneltilecek. İşte, 2023-2024 Güz Dönemi AUZEF sınav süresi ile başlangıç ve bitiş saati.