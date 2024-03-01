AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI || Devam ediyor! AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AUZEF güze dönemi 10-11 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen bütünleme sınavlarıyla son buldu. Bütünleme sonuçları açıklandı, öğrencilerin güz dönemi derslerinden başarılı mı başarısız mı oldukları netleşti. İkinci dönem için ders seçimi yapmadan önce kayıt yenileme işlemini yapmak gerekiyor. Peki, AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme 2024 ne zaman, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...