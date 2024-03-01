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Haberler Fotohaber AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI || Devam ediyor! AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 11:57

AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI || Devam ediyor! AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ilk dönemi bütünleme sınavlarıyla sona erdi. Bütünleme sınavlarının açıklanmasıyla birlikte yeni dönem için kayıt yaptıracak öğrenciler "AUZEF kayıt yenileme ekranı" araştırmasına başladı. Uzaktan eğitimle lisans ve ön lisans programlarında eğitimlerine devam eden öğrenciler belirlenen takvim doğrultusunda kayıtlarını yenileyip 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönemine başlayacaklar. Peki, Peki AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? İşte AUZEF kayıt yenileme ekranı

AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI || Devam ediyor! AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AUZEF güze dönemi 10-11 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen bütünleme sınavlarıyla son buldu. Bütünleme sonuçları açıklandı, öğrencilerin güz dönemi derslerinden başarılı mı başarısız mı oldukları netleşti. İkinci dönem için ders seçimi yapmadan önce kayıt yenileme işlemini yapmak gerekiyor. Peki, AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme 2024 ne zaman, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI || Devam ediyor! AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME DEVAM EDİYOR!

AUZEF 2024 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 19 Şubat - 25 Mart 2024 tarihleri arasında tamamlanacak.

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AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI || Devam ediyor! AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri AKSİS otomasyon sistemine https:/aksis.istanbul.edu.tr/ giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Katkı payı / öğrenim ücreti ödeme işlemlerini tamamlayan öğrencilerin dersleri fakülte tarafından seçilecek.

AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI || Devam ediyor! AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

DERS SEÇİM TARİHLERİ BELLİ OLDU

Ders Seçim İşlemleri Tarihleri: 18 - 25 Mart 2024

Ders Ekle-Sil Tarihleri: 18 -25 Mart 2024

AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI || Devam ediyor! AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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