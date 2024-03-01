Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
11:57
AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI || Devam ediyor! AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ilk dönemi bütünleme sınavlarıyla sona erdi. Bütünleme sınavlarının açıklanmasıyla birlikte yeni dönem için kayıt yaptıracak öğrenciler "AUZEF kayıt yenileme ekranı" araştırmasına başladı. Uzaktan eğitimle lisans ve ön lisans programlarında eğitimlerine devam eden öğrenciler belirlenen takvim doğrultusunda kayıtlarını yenileyip 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönemine başlayacaklar. Peki, Peki AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? İşte AUZEF kayıt yenileme ekranı