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Haberler Fotohaber AUZEF SINAV SONUÇLARI ||AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 08.01.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 09:26

AUZEF SINAV SONUÇLARI ||AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı

AUZEF final sınavı için araştırmalar başladı. Üniversite eğitime İstanbul Üniversitesinin uzaktan eğitimi AUZEF ile devam edenler geçtiğimiz hafta sonu final sınavlarına girdiler. Cumartesi ve pazar günleri üç oturumda gerçekleşen sınavın sonuçları araştırılmaya başladı. Binlerce öğrenci birçok dersten sınava tabi tutuldu. Dönemi tamamlamak isteyen öğrenciler hafta sonu girdikleri sınavın sonuçlarını araştırıyorlar. Peki, AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAV SONUÇLARI ||AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı için gözler İstanbul Üniversitesine çevrildi. Her ders için 20 soru ve 30 dakikalık çoktan seçmeli sınava tabi tutulan öğrenciler için sınav sonuçları ne zaman açıklanacak şeklindeki soruların cevabı yanıt buldu. İşte AUZEF sınav sonuç tarihi ve sonuç sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI ||AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre bitirme (final) sınav sonucuna ait harf notları 16 Ocak 2024 tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak.

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AUZEF SINAV SONUÇLARI ||AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı

AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

AUZEF SINAV SONUÇLARI ||AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

06 - 07 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan bitirme (final) sınavına herhangi bir sebeple giremeyenler, 10 - 11 Şubat 2024 tarihindeki bütünleme (telafi) sınavına girebilir. Ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

AUZEF SINAV SONUÇLARI ||AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı

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