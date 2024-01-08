Giriş Tarihi: 08.01.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
09:26
AUZEF SINAV SONUÇLARI ||AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı
AUZEF final sınavı için araştırmalar başladı. Üniversite eğitime İstanbul Üniversitesinin uzaktan eğitimi AUZEF ile devam edenler geçtiğimiz hafta sonu final sınavlarına girdiler. Cumartesi ve pazar günleri üç oturumda gerçekleşen sınavın sonuçları araştırılmaya başladı. Binlerce öğrenci birçok dersten sınava tabi tutuldu. Dönemi tamamlamak isteyen öğrenciler hafta sonu girdikleri sınavın sonuçlarını araştırıyorlar. Peki, AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?