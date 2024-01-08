AUZEF SINAV SONUÇLARI ||AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı için gözler İstanbul Üniversitesine çevrildi. Her ders için 20 soru ve 30 dakikalık çoktan seçmeli sınava tabi tutulan öğrenciler için sınav sonuçları ne zaman açıklanacak şeklindeki soruların cevabı yanıt buldu. İşte AUZEF sınav sonuç tarihi ve sonuç sorgulama ekranı