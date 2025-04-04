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Giriş Tarihi: 04.04.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 11:48

AUZEF sınavı ne zaman yapılacak, bu hafta mı? 2025 AUZEF bahar dönemi vize sınavı tarihi ve saati

AUZEF sınav takvimi ile bahar dönemi vizelerinin yapılacağı tarih mercek altına alınıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi sınavları sınav takviminde belirtilen tarihte yapılacak. Ancak sınav saatlerinde ALES sebebiyle değişikliğe gidildi. Peki, AUZEF sınavı ne zaman yapılacak, bu hafta mı? 2025 AUZEF bahar dönemi vize sınavı tarihi ve saati…

AUZEF sınavı ne zaman yapılacak, bu hafta mı? 2025 AUZEF bahar dönemi vize sınavı tarihi ve saati

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, bahar dönemi sınavları için araştırmaları hızlandırdı. Sınav saatinde yapılan değişiklik sebebiyle, AUZEF sınavı ne zaman yapılacak, bu hafta mı, saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Fakülteden yapılan açıklamalar ışığında 2025 AUZEF bahar dönemi vize sınavı tarihi ve saati netlik kazandı. İşte detaylar.

AUZEF sınavı ne zaman yapılacak, bu hafta mı? 2025 AUZEF bahar dönemi vize sınavı tarihi ve saati

AUZEF VİZE SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vize sınavları 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Ancak ALES sınavı sebebiyle 13 Nisan'da gerçekleşecek oturumun saati güncellendi ve 15:00'te yapılacağı duyuruldu.

Fakülteden yapılan açıklama şu şekilde;

"Değerli Öğrencilerimiz,

12-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek bahar yarıyılı Ara Sınavı (Vize) tarihinin Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) denk gelmesi nedeniyle, 13 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan 3. oturum saat 15.00'da başlayacaktır."

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AUZEF sınavı ne zaman yapılacak, bu hafta mı? 2025 AUZEF bahar dönemi vize sınavı tarihi ve saati

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Vize sınavlarının giriş belgeleri ise sınavdan yedi gün önce kadar ilan ediliyor.

AUZEF sınavı ne zaman yapılacak, bu hafta mı? 2025 AUZEF bahar dönemi vize sınavı tarihi ve saati

2025 AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
AUZEF bahar yarıyılı vizeleri 12-13 Nisan,

Bitirme sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran,

Bütünleme sınavları 12 Temmuz - 13 Temmuz,

Mezuniyet üç ders sınavı ise6 Eylül'de düzenlenecek.