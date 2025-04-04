Giriş Tarihi: 04.04.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
11:48
AUZEF sınavı ne zaman yapılacak, bu hafta mı? 2025 AUZEF bahar dönemi vize sınavı tarihi ve saati
AUZEF sınav takvimi ile bahar dönemi vizelerinin yapılacağı tarih mercek altına alınıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi sınavları sınav takviminde belirtilen tarihte yapılacak. Ancak sınav saatlerinde ALES sebebiyle değişikliğe gidildi. Peki, AUZEF sınavı ne zaman yapılacak, bu hafta mı? 2025 AUZEF bahar dönemi vize sınavı tarihi ve saati…