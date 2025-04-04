AUZEF sınavı ne zaman yapılacak, bu hafta mı? 2025 AUZEF bahar dönemi vize sınavı tarihi ve saati

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, bahar dönemi sınavları için araştırmaları hızlandırdı. Sınav saatinde yapılan değişiklik sebebiyle, AUZEF sınavı ne zaman yapılacak, bu hafta mı, saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Fakülteden yapılan açıklamalar ışığında 2025 AUZEF bahar dönemi vize sınavı tarihi ve saati netlik kazandı. İşte detaylar.