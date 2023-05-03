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Haberler Fotohaber Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi, etkileri nelerdir?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 15:13 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 15:13

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi, etkileri nelerdir?

Ay tutulması tarihi ve saati Mayıs ayına girilmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesiyle Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi sonucunda oluşan bu doğa olayı, bu yıl ilk kez Mayıs ayında gerçekleşecek. Bu noktada astroloji tutkunları ''2023 Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan tutulmanın Türkiye'den görülüp görülmeyeceği merak ediliyor. Peki, Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi, etkileri nelerdir? İşte, konu hakkında tüm merak edilenler…

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi, etkileri nelerdir?

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek sorusu astroloji ile ilgilenen kişiler tarafından yanıt arıyor. Bu yıl Akrep burcunda yaşanacak olan yarı gölgeli tutulmada Ay'ın tamamı değil, sadece bir kısmı gölgede kalacak. Tutulmanın Türkiye'den görülüp görülmeyeceğini merak edenler araştırmalara başladı. Astronomi için önemli olan bu mucizevi gök olayı burçları da etkileyecek. Peki Ay Tutulması Türkiye'den izlenecek mi, ne zaman gerçekleşecek, etkileri nelerdir? İşte, 2023 Ay tutulması tarihi, saati, oluşumu ve etkileri hakkında ayrıntılı bilgiler…

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi, etkileri nelerdir?

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023 yılının ilk Ay tutulması, 5 Mayıs Cuma 2023 tarihinde gerçekleşecek. Saat 18.14'te başlayacak olan bu doğa olayı, saat 22.32'de bitecek.

Saat 20.34'te 14 derece Akrep burcunda yaşanacak olan yarı gölgeli ay tutulması sırasında Ay'ın tamamı değil, sadece bir kısmı gölgede kalacak.

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Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi, etkileri nelerdir?

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Dünya üzerinde Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika bölgelerini etkisi altına alacak bu tutulma, Türkiye'den de kısmi olarak gözlemlenebilecek.

O günkü meteorolojik olaylar da tutulmanın gözlemlenebilmesinde önemli etkiye sahiptir.

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi, etkileri nelerdir?

AY TUTULMASI NASIL OLUŞUR?

Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer.

Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir. Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 50 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir.

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi, etkileri nelerdir?

Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz.

Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır.Bunun sonucunda Ay tutulması olur.

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