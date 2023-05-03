Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi, etkileri nelerdir?

Ay tutulması tarihi ve saati Mayıs ayına girilmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesiyle Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi sonucunda oluşan bu doğa olayı, bu yıl ilk kez Mayıs ayında gerçekleşecek. Bu noktada astroloji tutkunları ''2023 Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan tutulmanın Türkiye'den görülüp görülmeyeceği merak ediliyor. Peki, Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi, etkileri nelerdir? İşte, konu hakkında tüm merak edilenler…