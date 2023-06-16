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Haberler Fotohaber Babalar günü hediyeleri: En güzel, anlamlı Babalar günü hediyeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 16.06.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 13:50

Babalar günü hediyeleri: En güzel, anlamlı Babalar günü hediyeleri nelerdir?

Babalar Günü için geri sayım başladı. Babalar Günü hediyeleri 2023 yılı içerisinde de her yıl olduğu gibi binlerce kişi tarafından tercih ediliyor. Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. Peki Babalar günü hediyeleri nelerdir? En güzel, anlamlı Babalar günü hediyeleri ve önerileri

Babalar günü hediyeleri: En güzel, anlamlı Babalar günü hediyeleri nelerdir?

Babalar Günü öncesi hediyelerini almak isteyen kişiler alternatif hediye arayışına giriyor. Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nün ardından Babalar Günü için de artık kısa bir süre kaldı. Peki Babalar günü hediyeleri nelerdir?

Babalar günü hediyeleri: En güzel, anlamlı Babalar günü hediyeleri nelerdir?

BABALAR GÜNÜ İÇİN HEDİYELER

İlk defa Babalar Günü'nü kutlayacaklara esprili baskılı bir t-shirt armağan edebilirsiniz. Yeni doğan bebeğe de yine aynı tarz bir body ile baba oğul- baba kız bir takım hediye alabilirsiniz. Ya da Babalar Günü'nde babanızın en sevdiği bir filmin posterine resmiyle bir montaj yaptırtıp ona etkileyici bir hediye alabilirsiniz.

Babanız maceraperest ruhlu ise size akrobasi uçuşunu öneriyoruz. Dünyaca ünlü bir pilot ile havada taklalar atarak İstanbul semalarında son derece heyecanlı bir gün yaşamasını sağlayabilirsiniz. Her sene aldığınız gömlek, kravat gibi giyim eşyaları artık sizin için sıradan bir hediye ise bu ürünleri nakışlatarak babanızın adına özel mesajlı bir hale getirtebilirsiniz.

Her şeyin en güzeline layık babanıza bir teşekkür hediyesi ve onu ne kadar çok sevdiğinizi anlatan bir hediye de seçebilirsiniz. Örneğin; "Yılın En İyi Babası" oscarı, "Şampiyon Babam" kupası, "Mükemmel Babaya" itafen bir plaket gibi.

Babalar Günü'nde babaya en güzel hediye anlamında saklı olacaktır. Babanızla çekilmiş güzel bir fotoğrafınızdan hazırlanacak masa üstü bir pano, ona tüm gün sizi hatırlatacak ve gülümsetecek bir Babalar Günü hediyesi olacaktır.

Yine babanızın mesleğine göre ismiyle beraber nakışlı bir havlu ya da "Süper Baba" yazılı, isminin baş harflerinin nakışlandığı bir bornoz ile onu çok özel hissettirebilirsiniz.

Babalar Günü'nde babanıza güzel ve farklı bir hediye almak için öncelikle onun nelerden hoşlandığını, günlük hayatını düşünün. Kullanışlı bir hediye olsun derseniz iş hayatında ya da günlük hayatta işine yarayacak bir hediyeyi Babalar Günü'nde babanız için seçebilirsiniz.

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Babalar günü hediyeleri: En güzel, anlamlı Babalar günü hediyeleri nelerdir?

BABALAR GÜNÜ İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ

En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat

Babalar için konforlu bir ayakkabı

Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka

Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri

Kol düğmesi ve ya kemer

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