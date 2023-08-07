Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih, Bakırköy ve Esenyurt’ta yaşayanlar dikkat! Tam 8 saat sürecek

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler 7 Ağustos 2023 Pazartesi listesi belli oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ yaptıkları son dakika açıklaması ile bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Yapılan açıklamada, İstanbul'da birçok ilçe ve noktada arıza ya da bakım çalışmaları sebebiyle 8 saate varan kesinti gerçekleşeceği bildirildi.