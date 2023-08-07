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Haberler Fotohaber Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih, Bakırköy ve Esenyurt'ta yaşayanlar dikkat! Tam 8 saat sürecek
Giriş Tarihi: 07.08.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 11:16

Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih, Bakırköy ve Esenyurt'ta yaşayanlar dikkat! Tam 8 saat sürecek

İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü için araştırılıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ; Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih, Bakırköy ve Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 8 saate varan kesinti yaşanacak. Şimdi milyonlarca vatandaş ilçe ilçe elektrik kesintisi güncel listesi araştırması yapıyor. Peki, İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü paylaşılan İstanbul elektrik kesintisi listesi ilçe ilçe haberimizde...

Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih, Bakırköy ve Esenyurt’ta yaşayanlar dikkat! Tam 8 saat sürecek

Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih, Bakırköy ve Esenyurt 'ta yaşayanlar dikkat: Tam 8 saat sürecek! AYEDAŞ ve BEDAŞ son dakika duyurdu.

Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih, Bakırköy ve Esenyurt’ta yaşayanlar dikkat! Tam 8 saat sürecek

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden birisi olan AYEDAŞ, Anadolu Yakası elektrik tedarik ve arıza işleri ile ilgilenirken diğer şirketlerden BEDAŞ ise Avrupa Yakası elektrik tedarik ve arıza işlerine bakıyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşanacak olan planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nda yapılacak planlı kesintiler ise güncel olarak BEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

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Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih, Bakırköy ve Esenyurt’ta yaşayanlar dikkat! Tam 8 saat sürecek

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler 7 Ağustos 2023 Pazartesi listesi belli oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ yaptıkları son dakika açıklaması ile bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Yapılan açıklamada, İstanbul'da birçok ilçe ve noktada arıza ya da bakım çalışmaları sebebiyle 8 saate varan kesinti gerçekleşeceği bildirildi.

Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih, Bakırköy ve Esenyurt’ta yaşayanlar dikkat! Tam 8 saat sürecek

Bu noktada ise Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih, Bakırköy ve Esenyurt başta olmak üzere il genelindeki kesintiler araştırılmaya başlandı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, 7 Ağustos 2023 Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler…

Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih, Bakırköy ve Esenyurt’ta yaşayanlar dikkat! Tam 8 saat sürecek

BAĞCILAR

NO: 34968183

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2025., 2032., 2033., 2034., 2057., 2058., 2060., 2061., 2062., 2064., 2065., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2081., 2083., 2084., 2090., 2093., 2095., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 680., 681., 697., 698., 699., 700., 701., 702., 714., 722., OSMAN GAZİ, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 07/08/2023 00:01:00 - 07/08/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34971587

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2088., 2096., 2106. sk bölgelerinde 07/08/2023 09:00:00 - 07/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34971434

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ sk bölgelerinde 07/08/2023 09:00:00 - 07/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34972488

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah RAUF ORBAY sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1598., 1599., 1600., 1604., 1606., 1607., 1608., 1609., 1610., 1611., 1614., 1615., HALİDE EDİP ADIVAR sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ILGAZ sk bölgelerinde 07/08/2023 09:00:00 - 07/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34974358

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 07/08/2023 18:00:00 - 07/08/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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