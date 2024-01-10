Giriş Tarihi: 10.01.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
09:20
Bakan Tekin açıkladı! 2024 atama takvimi müjdesi verildi || MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branşlar
Yeni yılın gelmesiyle birlikte öğretmen adayları görevlerine başlamak için heyecanla bekliyorlar. Millî Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmenler için peş peşe müjdeler verildi. Müjdelerle birlikte mevcut süreçte adaylar, atama branş dağılımı ve kontenjan araştırmalarına başladılar. Adayların takvim için sorgulamaları devam ediyor. Peki yeni açıklamalarla birlikte öğretmen ataması ne zaman, tarih açıklandı mı? Öğretmen atamaları kontenjan sayısı belli oldu mu?" işte detayları…