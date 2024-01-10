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Haberler Fotohaber Bakan Tekin açıkladı! 2024 atama takvimi müjdesi verildi || MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branşlar
Giriş Tarihi: 10.01.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 09:20

Bakan Tekin açıkladı! 2024 atama takvimi müjdesi verildi || MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branşlar

Yeni yılın gelmesiyle birlikte öğretmen adayları görevlerine başlamak için heyecanla bekliyorlar. Millî Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmenler için peş peşe müjdeler verildi. Müjdelerle birlikte mevcut süreçte adaylar, atama branş dağılımı ve kontenjan araştırmalarına başladılar. Adayların takvim için sorgulamaları devam ediyor. Peki yeni açıklamalarla birlikte öğretmen ataması ne zaman, tarih açıklandı mı? Öğretmen atamaları kontenjan sayısı belli oldu mu?" işte detayları…

Bakan Tekin açıkladı! 2024 atama takvimi müjdesi verildi || MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branşlar

2024 yılında görev yerlerini belirlenmesini isteyene öğretmen adayları takvimi heyecanla beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in atamayla ilgili açıklamalarıyla birlikte 2024 öğretmen ataması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bakan Tekin açıklamasını yaptı. İşte öğretmen atama takvimi ve öğretmen atamaları kontenjan dağılımı

Bakan Tekin açıkladı! 2024 atama takvimi müjdesi verildi || MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branşlar

2023 PUANLARIYLA ATAMA YAPILACAK!

Bakan Tekin Başkent Kulisi programında eğitim gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

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Bakan Tekin açıkladı! 2024 atama takvimi müjdesi verildi || MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branşlar

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

Bakan Tekin açıkladı! 2024 atama takvimi müjdesi verildi || MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branşlar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖĞRETMEN ATAMALARINA DAİR KONUŞTU

"100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada 24 Kasım öğretmenler gününde muhalefet tarafından sürekli istismar edilen bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bakınız biz hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliği hep eğitim öğretime verdik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkânlar dâhilinde gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin açıkladı! 2024 atama takvimi müjdesi verildi || MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branşlar

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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