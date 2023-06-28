Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI KAPALI MI? 28 Haziran 2023 BUGÜN Kurban Bayramı’nda hastaneler, sağlık olacakları, aile hekimleri açık mı, tatil mi?
Giriş Tarihi: 28.06.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 09:45

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI KAPALI MI? 28 Haziran 2023 BUGÜN Kurban Bayramı’nda hastaneler, sağlık olacakları, aile hekimleri açık mı, tatil mi?

Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak ediliyor. Resmi tatil ilan edilen bu günlerde sağlık kurumlarının çalışıp çalışmama durumları sorgulanıyor. Bayramda hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri, poliklinikler açık mı, kapalı mı sorgulanıyor. Çeşitli kurban kazalarının yaşanma ihtimaline karşı vatandaşlar bugün hastaneler açık mı, kapalı mı olacak merak ediyor. Dayanışma ve paylaşmanın önemini vurgulayan bu bayramda kurbanlar kesilip etler paylaştırılacak. Peki, 28 Haziran 2023 bugün Kurban Bayramı'nda hastaneler, sağlık olacakları, aile hekimleri açık mı? İşte, yanıtı…

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI KAPALI MI? 28 Haziran 2023 BUGÜN Kurban Bayramı’nda hastaneler, sağlık olacakları, aile hekimleri açık mı, tatil mi?

Dayanışma ve paylaşmanın öneminin anlaşıldığı yılın ikinci ve son dini bayramı geldi. Bugün bayramlaşmaların ardından kurbanlıklar kesilmeye başladı. Olası kazalara karşı vatandaşlar bugün hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı, kapalı mı merak ediyor. Resmi tatil günlerinde hastanelerin çalışma durumu sorgulanırken bu yıl Kurban Bayramı'nda 9 günlük idari izin verilmişti. Peki, Kurban Bayramı'nda sağlık ocağı, özel hastaneler çalışıyor mu? İşte, yanıtı…

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI KAPALI MI? 28 Haziran 2023 BUGÜN Kurban Bayramı’nda hastaneler, sağlık olacakları, aile hekimleri açık mı, tatil mi?

KURBAN BAYRAMINDA HASTANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda hastane ve kamu kurumları da 9 günlük bayram süresince çalışmayacak. Fakat hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.

Aile Sağlığı Merkezi veya bilinen diğer bir adıyla Sağlık Ocakları idari izin kapsamında olacağından kapalı olacak. Sağlık Ocakları, Kurban Bayramı sonrasında 3 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI KAPALI MI? 28 Haziran 2023 BUGÜN Kurban Bayramı’nda hastaneler, sağlık olacakları, aile hekimleri açık mı, tatil mi?

ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?
2023 Kurban Bayramı 28 Haziran- 1 Temmuz'da gerçekleşecek. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak. Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

3 Temmuz Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet verecektir. Nöbetçi eczaneler listesini yaşadığınız ilin Eczacılar Birliği Odası'nın resmi sayfasından öğrenebilirsiniz.

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI KAPALI MI? 28 Haziran 2023 BUGÜN Kurban Bayramı’nda hastaneler, sağlık olacakları, aile hekimleri açık mı, tatil mi?

NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?
Türkiye genelindeki nöbetçi eczaneler e-Devlet üzerinden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" olarak sorgulanabilir. e-Devlet üzerinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapan kullanıcılar buradan il ve ilçelerdeki nöbetçi eczane sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI KAPALI MI? 28 Haziran 2023 BUGÜN Kurban Bayramı’nda hastaneler, sağlık olacakları, aile hekimleri açık mı, tatil mi?
SON DAKİKA