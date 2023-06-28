BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI KAPALI MI? 28 Haziran 2023 BUGÜN Kurban Bayramı’nda hastaneler, sağlık olacakları, aile hekimleri açık mı, tatil mi?

Giriş Tarihi: 28.06.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 09:45

Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak ediliyor. Resmi tatil ilan edilen bu günlerde sağlık kurumlarının çalışıp çalışmama durumları sorgulanıyor. Bayramda hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri, poliklinikler açık mı, kapalı mı sorgulanıyor. Çeşitli kurban kazalarının yaşanma ihtimaline karşı vatandaşlar bugün hastaneler açık mı, kapalı mı olacak merak ediyor. Dayanışma ve paylaşmanın önemini vurgulayan bu bayramda kurbanlar kesilip etler paylaştırılacak. Peki, 28 Haziran 2023 bugün Kurban Bayramı'nda hastaneler, sağlık olacakları, aile hekimleri açık mı? İşte, yanıtı…