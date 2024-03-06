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Haberler Fotohaber Bekçi alımı 2024/1. Dönem başvuru alımı bekleniyor || Gözler EGM çevrildi! Yeni dönem bekçi alımı başladı mı, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 12:03

Bekçi alımı 2024/1. Dönem başvuru alımı bekleniyor || Gözler EGM çevrildi! Yeni dönem bekçi alımı başladı mı, şartlar neler?

Bekçi alımı 2024/1. Dönem başvuruları yakından takip ediliyor. Binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak olan alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi duyuruları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl 26 ilde alımlar gerçekleşmiş ve adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliğinde görevlerine başlamıştı. Peki, Yeni dönemde bekçi alımı başladı mı, şartlar neler, hangi illerde alım yapılacak?

Bekçi alımı 2024/1. Dönem başvuru alımı bekleniyor || Gözler EGM çevrildi! Yeni dönem bekçi alımı başladı mı, şartlar neler?

Bekçi alımı başvuruları gündemde. Yeni dönemde Çarşı ve Mahalle Bekçiliğinde görev almak için boy, yaş ve kilo gibi kriterlerin ne olduğu, adaylar tarafından araştırılıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşmesi beklenen alımlar için duyurular yakından takip ediliyor. Peki, Bekçi alımı 2024/1. Dönem başvurularında son durum nedir, ne zaman alımlar başlayacak?

Bekçi alımı 2024/1. Dönem başvuru alımı bekleniyor || Gözler EGM çevrildi! Yeni dönem bekçi alımı başladı mı, şartlar neler?

2024 BEKÇİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl bekçi alımı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 2024 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilerleyen günlerde başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Tarih açıklandığında haberimizden takip edebilirsiniz.

Bekçi alımı şartları ise şöyle;

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Bekçi alımı 2024/1. Dönem başvuru alımı bekleniyor || Gözler EGM çevrildi! Yeni dönem bekçi alımı başladı mı, şartlar neler?

BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR, BELLİ OLDU MU?

2024 yılı için Bekçilik başvurusu ve şartlarına dair resmi bir açıklama henüz yayımlanmadı. Ancak 2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
  • Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak, başvuruların son günü itibarıyla askerlik görevini bitirmiş olmak ve başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak şartı yer alıyor.

Diğer şartlar ise şöyle;

Bekçi alımı 2024/1. Dönem başvuru alımı bekleniyor || Gözler EGM çevrildi! Yeni dönem bekçi alımı başladı mı, şartlar neler?
  • Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
  • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
  • Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
Bekçi alımı 2024/1. Dönem başvuru alımı bekleniyor || Gözler EGM çevrildi! Yeni dönem bekçi alımı başladı mı, şartlar neler?
  • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
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