Giriş Tarihi: 06.03.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
12:03
Bekçi alımı 2024/1. Dönem başvuru alımı bekleniyor || Gözler EGM çevrildi! Yeni dönem bekçi alımı başladı mı, şartlar neler?
Bekçi alımı 2024/1. Dönem başvuruları yakından takip ediliyor. Binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak olan alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi duyuruları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl 26 ilde alımlar gerçekleşmiş ve adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliğinde görevlerine başlamıştı. Peki, Yeni dönemde bekçi alımı başladı mı, şartlar neler, hangi illerde alım yapılacak?