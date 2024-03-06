Bekçi alımı 2024/1. Dönem başvuru alımı bekleniyor || Gözler EGM çevrildi! Yeni dönem bekçi alımı başladı mı, şartlar neler?

Bekçi alımı başvuruları gündemde. Yeni dönemde Çarşı ve Mahalle Bekçiliğinde görev almak için boy, yaş ve kilo gibi kriterlerin ne olduğu, adaylar tarafından araştırılıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşmesi beklenen alımlar için duyurular yakından takip ediliyor. Peki, Bekçi alımı 2024/1. Dönem başvurularında son durum nedir, ne zaman alımlar başlayacak?