BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GÜLCAN BARKA KİMDİR? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülcan’ı Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte dizileri ve filmleri!

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon bölümleriyle ekran macerasına tam gaz devam ediyor. Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Gülcan Barka dahil oluyor. Emir Gardaşov için gelen yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Serenay Aktaş hayatı hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Gülcan Barka kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Gülcan'ı Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Serenay Aktaş hakkında bilgiler…