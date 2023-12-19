BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GÜLCAN BARKA KİMDİR? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülcan’ı Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte dizileri ve filmleri!

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

1 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen dizi, sinema oyuncusu ve futbolcu Serenay Aktaş, 15 yaşında Zeytinburnuspor'da futbol hayatına başladı.

İki sezon sonra 1207 Antalyaspor'a transfer olan ve santrafor mevkiinde görev yapan Serenay Aktaş, 1207 Antalyaspor forması ile oynadığı resmi maçlarda ise 19 maçta 24 gol kaydetti.

21 Ocak 2015 tarihinde 2. Lig takımlarından 1207 Antalyaspor'da 3 sezon oynayan Aktaş, 3. Lig'de yer alan Beşiktaş'a transfer oldu.

Ancak Aktaş'ın Survivor All Star'a katılması nedeniyle Beşiktaş'a transferi iptal edildi.