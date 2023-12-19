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Haberler Fotohaber BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GÜLCAN BARKA KİMDİR? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülcan’ı Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte dizileri ve filmleri!
Giriş Tarihi: 19.12.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 12:20

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GÜLCAN BARKA KİMDİR? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülcan’ı Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte dizileri ve filmleri!

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon bölümleriyle ekran macerasına tam gaz devam ediyor. Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Gülcan Barka dahil oluyor. Emir Gardaşov için gelen yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Serenay Aktaş hayatı hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Gülcan Barka kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın GülcanSerenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Serenay Aktaş hakkında bilgiler…

Ben Bu Cihana Sığmazam Gülcan kimdir? Emir Gardaşov için geliyor! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülcan’ı Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı aksiyon ve dram türündeki diziye yeni bir isim dahil oldu. Serenay Aktaş, Emir Gardaşov'la bağlantılı Gülcan Barka karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen dizinin sıkı takipçileri ''Ben Bu Cihana Sığmazam Gülcan kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni bölümden itibaren hikayeye dahil olacak yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Gülcan'ı Serenay Aktaş hayatı hakkında merak edilenler…

Ben Bu Cihana Sığmazam Gülcan kimdir? Emir Gardaşov için geliyor! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülcan’ı Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın üstlendiği ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 19 Aralık Salı akşamı 50. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in birlikte kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Gülcan Barka karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek.

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Ben Bu Cihana Sığmazam Gülcan kimdir? Emir Gardaşov için geliyor! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülcan’ı Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GÜLCAN BARKA KARAKTERİ HAKKINDA

Serenay Aktaş, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünden itibaren Gülcan Barka karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Gülcan, dizide Ozan Akbaba'nın hayat verdiği Azeri iş adamı Emiraslan Gardaşov karakterinin partneri olacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam Gülcan kimdir? Emir Gardaşov için geliyor! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülcan’ı Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

1 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen dizi, sinema oyuncusu ve futbolcu Serenay Aktaş, 15 yaşında Zeytinburnuspor'da futbol hayatına başladı.

İki sezon sonra 1207 Antalyaspor'a transfer olan ve santrafor mevkiinde görev yapan Serenay Aktaş, 1207 Antalyaspor forması ile oynadığı resmi maçlarda ise 19 maçta 24 gol kaydetti.

21 Ocak 2015 tarihinde 2. Lig takımlarından 1207 Antalyaspor'da 3 sezon oynayan Aktaş, 3. Lig'de yer alan Beşiktaş'a transfer oldu.

Ancak Aktaş'ın Survivor All Star'a katılması nedeniyle Beşiktaş'a transferi iptal edildi.

Ben Bu Cihana Sığmazam Gülcan kimdir? Emir Gardaşov için geliyor! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Gülcan’ı Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Serenay Aktaş, futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra Kanıt dizisinde oyunculuğa başladı. Ardından Türk Malı, Yahşi Cazibe, Kalbim Seni Seçti ve Alemin Kıralı gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Daha sonra ilk ana cast projesi Arka Sıradakiler dizisinde Gülüm karakterine haya tverdi.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe Hatun karakterini canlandıran Serenay Aktaş, ilk sinema filmi olan Çılgın Dersane 3'te rol aldı.

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