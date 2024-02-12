Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
15:50
Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet ile 2024 Berat Kandili tarihi
Berat Kandili Şaban ayı içerisinde idrak edilecek. Mübarek üç ayların maneviyatını yaşayan İslam alemi yılın üçüncü kandil gecesine odaklandı. Şimdiden çıkarılan ibadet planlarının yanı sıra Müslümanlar için oldukça önemli olan günler Diyanet kandil tarihleri takvimi ile kontrol ediliyor. Peki, 2024 Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar...