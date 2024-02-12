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Haberler Fotohaber Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet ile 2024 Berat Kandili tarihi
Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 15:50

Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet ile 2024 Berat Kandili tarihi

Berat Kandili Şaban ayı içerisinde idrak edilecek. Mübarek üç ayların maneviyatını yaşayan İslam alemi yılın üçüncü kandil gecesine odaklandı. Şimdiden çıkarılan ibadet planlarının yanı sıra Müslümanlar için oldukça önemli olan günler Diyanet kandil tarihleri takvimi ile kontrol ediliyor. Peki, 2024 Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar...

Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet ile 2024 Berat Kandili tarihi

Berat Kandili 2024 tarihi için geri sayım başladı. 'İki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması' anlamlarına gelen Beraet kelimesinden alınan isim bağışlanma ve tövbe ile ilişkilendiriliyor. İslam alemi ibadete adanacak bu özel günü beklemeye başladı. Peki; Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet ile 2024 Berat Kandili tarihi

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Şaban ayının 15. günü idrak edilen Berat Kandili için geri sayım başladı. Hicri takvimden aktarılan günlere göre ortaya çıkan Diyanet kandil tarihleri belli oldu.

Takvime göre bu sene Berat Kandili 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek.

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Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet ile 2024 Berat Kandili tarihi

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Arapça berâe/berâet (البرائة) kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına gelir. Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde "şâbanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (الصك = belge) gecesi" mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet ile 2024 Berat Kandili tarihi

Hz. Peygamber'in, "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191). Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, "Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der" buyurmuştur (İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet ile 2024 Berat Kandili tarihi

ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

1 Recep: 12 Ocak Cuma

1 Şaban: 11 Şubat Pazar

1 Ramazan: 11 Mart Pazartesi

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