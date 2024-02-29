BİM AKTÜEL 1 Mart listesi: Türk kahve makinesi, çaycı, dikey elektrikli süpürge, robot süpürge bu hafta Bim’de!

Bim aktüel haftanın yıldızları 1 Mart Cuma günü itibarıyla mağazalarda satışta olacak. Elektronik ürünlerin yoğunlukta olduğu ürünlerinin yanı sıra mutfak için birbirinden farklı çelik ve teflon tava çeşitleri, porselen tabaklar ve çocuklar için oyuncaklar satışa sunulacak. 1 Mart Cuma listesinde ise elektronik ürünler ve daha fazlası yer alıyor. İşte, haftanın fırsat ürünleri ve fiyat listesi…