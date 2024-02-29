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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 1 Mart listesi: Türk kahve makinesi, çaycı, dikey elektrikli süpürge, robot süpürge bu hafta Bim'de!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:58

BİM AKTÜEL 1 Mart listesi: Türk kahve makinesi, çaycı, dikey elektrikli süpürge, robot süpürge bu hafta Bim'de!

Bim aktüel katalog ile 1 Mart fırsatları başlıyor. Bu hafta birbirinden farklı ve her ihtiyaca uygun birçok ürün raflarda yerini alacak. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatla kullanıcılara sunulan ürünlerde bu hafta mini fırın, tost makinesi, Türk kahve makinesi, çay makinesi, dikey elektrikli süpürge, robot süpürge gibi elektronik ürünler alıcısıyla buluşacak. İşte, 1 Mart Bim aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

BİM AKTÜEL 1 Mart listesi: Türk kahve makinesi, çaycı, dikey elektrikli süpürge, robot süpürge bu hafta Bim’de!

Bim aktüel haftanın yıldızları 1 Mart Cuma günü itibarıyla mağazalarda satışta olacak. Elektronik ürünlerin yoğunlukta olduğu ürünlerinin yanı sıra mutfak için birbirinden farklı çelik ve teflon tava çeşitleri, porselen tabaklar ve çocuklar için oyuncaklar satışa sunulacak. 1 Mart Cuma listesinde ise elektronik ürünler ve daha fazlası yer alıyor. İşte, haftanın fırsat ürünleri ve fiyat listesi…

BİM AKTÜEL 1 Mart listesi: Türk kahve makinesi, çaycı, dikey elektrikli süpürge, robot süpürge bu hafta Bim’de!
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BİM AKTÜEL 1 Mart listesi: Türk kahve makinesi, çaycı, dikey elektrikli süpürge, robot süpürge bu hafta Bim’de!
BİM AKTÜEL 1 Mart listesi: Türk kahve makinesi, çaycı, dikey elektrikli süpürge, robot süpürge bu hafta Bim’de!
BİM AKTÜEL 1 Mart listesi: Türk kahve makinesi, çaycı, dikey elektrikli süpürge, robot süpürge bu hafta Bim’de!
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