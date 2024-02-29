Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
09:58
BİM AKTÜEL 1 Mart listesi: Türk kahve makinesi, çaycı, dikey elektrikli süpürge, robot süpürge bu hafta Bim'de!
Bim aktüel katalog ile 1 Mart fırsatları başlıyor. Bu hafta birbirinden farklı ve her ihtiyaca uygun birçok ürün raflarda yerini alacak. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatla kullanıcılara sunulan ürünlerde bu hafta mini fırın, tost makinesi, Türk kahve makinesi, çay makinesi, dikey elektrikli süpürge, robot süpürge gibi elektronik ürünler alıcısıyla buluşacak. İşte, 1 Mart Bim aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…