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Haberler Fotohaber Bu ay (mayıs) doğalgaz faturası ücretsiz mi, bedava mı, indirim ne zamana kadar geçerli? Resmî Gazete’ de Doğalgaz hangi tarihlerde bedava olacak?
Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 09:35

Bu ay (mayıs) doğalgaz faturası ücretsiz mi, bedava mı, indirim ne zamana kadar geçerli? Resmî Gazete’ de Doğalgaz hangi tarihlerde bedava olacak?

Doğalgaz bu ay bedava mı, ücretsiz mi sorusu her gün vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Başkan Erdoğan'ın Karadeniz gazını devreye aldık açıklaması ile yoğunluk kazanan doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz soruları ülkenin dört bir yanındaki doğalgaz abonesi vatandaşlar tarafından an ve an sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 ay süre ile ısınma dahil doğalgazın ücretsiz verileceğini duyurmuştu. Peki bu ay (mayıs) doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı, ne zamana kadar ücretsiz? İşte, tarihler…

Bu ay mayıs doğalgaz faturası ücretsiz mi, bedava mı, indirim ne zamana kadar geçerli? Resmî Gazete’ de Doğalgaz hangi tarihlerde bedava olacak?

Geçtiğimiz günlerde "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" kapsamında konuşan Başkan Erdoğan ücretsiz doğalgaz müjdesini vermişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından ilk faturalar tüketicilere ulaşmaya başlarken henüz fatura almayan vatandaşlar doğalgaz ne zaman bedava, ücretsiz fatura bu ay mı sorularına yanıt aramaya başladı. Konuya dair düzenleme Resmî Gazete 'de de yer aldı. Peki, doğalgaz ne zaman bedava, bu ay mı, indirim ne zamana kadar geçerli? İşte, detaylar…

Bu ay mayıs doğalgaz faturası ücretsiz mi, bedava mı, indirim ne zamana kadar geçerli? Resmî Gazete’ de Doğalgaz hangi tarihlerde bedava olacak?

DOĞALGAZ İNDİRİMİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Doğal gazın ücretsiz olduğu 1 aylık süreçte de vatandaşlara fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutar bilgileri yer alırken, "ödenmesi gereken" kısmında ise "sıfır" yazacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz "Gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay, o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek" dedi.

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Bu ay mayıs doğalgaz faturası ücretsiz mi, bedava mı, indirim ne zamana kadar geçerli? Resmî Gazete’ de Doğalgaz hangi tarihlerde bedava olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da yaptığı açıklamada, ''Karadeniz'de keşfettiğimiz yerli gazın sevincini milletimizin sevincini paylaşmak için ilk ay doğal gazı ücretsiz yaptık mı? Bu müjdemizle ilgili Cumhurbaşkanı kararını Resmi Gazete'de yayımladık. ''sözlerini kullandı.

Bu ay mayıs doğalgaz faturası ücretsiz mi, bedava mı, indirim ne zamana kadar geçerli? Resmî Gazete’ de Doğalgaz hangi tarihlerde bedava olacak?

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN, BU AY MI?

Konut ve ibadethane abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasındaki faturalarının tamamı, sonraki 11 ay için de 25 metreküpe kadar olan kısmını devlet karşılayacak.

Faturalı aboneliklerin yanı sıra ön ödemeli/kartlı sayaçlarda da hem ücretsiz gaz, hem indirim geçerli olacak. 25 metreküplük ücretsiz doğal gaz hakkı, bir sonraki aya devretmeyecek.

Bu ay mayıs doğalgaz faturası ücretsiz mi, bedava mı, indirim ne zamana kadar geçerli? Resmî Gazete’ de Doğalgaz hangi tarihlerde bedava olacak?

Gaz indirimi 11 ay boyunca faturalara ortalama 120-130 lira olarak yansıyacak.

Doğal gazla merkezi ısıtması yapılan apartman ve sitelerde de doğal gazın ücretsiz olduğu ilk bir aylık süreçte, gaz ücreti kesilmeyecek. Sonraki 1 yıllık süreçte ise her daire için o ilin tarifesine göre 25 metreküp gaza gelen tutar düşürülecek.

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