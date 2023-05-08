Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:33
Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
09:35
Bu ay (mayıs) doğalgaz faturası ücretsiz mi, bedava mı, indirim ne zamana kadar geçerli? Resmî Gazete’ de Doğalgaz hangi tarihlerde bedava olacak?
Doğalgaz bu ay bedava mı, ücretsiz mi sorusu her gün vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Başkan Erdoğan'ın Karadeniz gazını devreye aldık açıklaması ile yoğunluk kazanan doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz soruları ülkenin dört bir yanındaki doğalgaz abonesi vatandaşlar tarafından an ve an sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 ay süre ile ısınma dahil doğalgazın ücretsiz verileceğini duyurmuştu. Peki bu ay (mayıs) doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı, ne zamana kadar ücretsiz? İşte, tarihler…