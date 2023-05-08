Bu ay (mayıs) doğalgaz faturası ücretsiz mi, bedava mı, indirim ne zamana kadar geçerli? Resmî Gazete’ de Doğalgaz hangi tarihlerde bedava olacak?

DOĞALGAZ İNDİRİMİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Doğal gazın ücretsiz olduğu 1 aylık süreçte de vatandaşlara fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutar bilgileri yer alırken, "ödenmesi gereken" kısmında ise "sıfır" yazacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz "Gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay, o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek" dedi.