Giriş Tarihi: 29.05.2023 11:57
Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
11:57
Bugün hastane, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 29 Mayıs bugün aile hekimleri çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? 29 Mayıs resmi tatil mi?
29 Mayıs bugün İstanbul'un Fethi'nin 570. Yıldönümü sebebiyle kutlamalar yapılıyor. Bir çağ açıp bir çağı kapatan İstanbul'un Fethi bu yıl pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle sorgulanıyor. Vatandaşlar 29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil mi diye araştırırken bugün çeşitli sağlık problemleri sebebiyle hastanelere gitmek durumunda olan vatandaşlar "Bugün hastaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı, tatilde mi? "sorusuna yanıt arıyor. Toplu taşımanın ücretsiz olduğu bugünde Marmaray da İstanbul'da fetih için ücretsiz seferler veriyor. Peki, 29 Mayıs bugün hastaneler açık mı, aile hekimleri çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? İşte, cevabı.