Bugün hastane, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 29 Mayıs bugün aile hekimleri çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? 29 Mayıs resmi tatil mi?

Her yıl 29 Mayıs İstanbul'un Fethi yıldönümü olması sebebiyle yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Bu yıl hafta içine denk gelmesi sebebiyle 29 Mayıs resmi tatil mi, özel ve kamu sektörü tatil mi sorgulamalarının yanında çeşitli sağlık sorunları dolayısıyla hastaneye gitmek durumunda olan vatandaşlar "Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı, aile hekimleri çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. Toplu taşıma seferlerinin ücretsiz olduğu bugünde seçimlerden dolayı okullar da tatil edilmiş durumda. Peki, bugün hastaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı, kaça kadar aöık? İşte, merak edilenler…