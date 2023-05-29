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Haberler Fotohaber Bugün hastane, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 29 Mayıs bugün aile hekimleri çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? 29 Mayıs resmi tatil mi?
Giriş Tarihi: 29.05.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 11:57

Bugün hastane, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 29 Mayıs bugün aile hekimleri çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? 29 Mayıs resmi tatil mi?

29 Mayıs bugün İstanbul'un Fethi'nin 570. Yıldönümü sebebiyle kutlamalar yapılıyor. Bir çağ açıp bir çağı kapatan İstanbul'un Fethi bu yıl pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle sorgulanıyor. Vatandaşlar 29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil mi diye araştırırken bugün çeşitli sağlık problemleri sebebiyle hastanelere gitmek durumunda olan vatandaşlar "Bugün hastaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı, tatilde mi? "sorusuna yanıt arıyor. Toplu taşımanın ücretsiz olduğu bugünde Marmaray da İstanbul'da fetih için ücretsiz seferler veriyor. Peki, 29 Mayıs bugün hastaneler açık mı, aile hekimleri çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? İşte, cevabı.

Bugün hastane, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 29 Mayıs bugün aile hekimleri çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? 29 Mayıs resmi tatil mi?

Her yıl 29 Mayıs İstanbul'un Fethi yıldönümü olması sebebiyle yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Bu yıl hafta içine denk gelmesi sebebiyle 29 Mayıs resmi tatil mi, özel ve kamu sektörü tatil mi sorgulamalarının yanında çeşitli sağlık sorunları dolayısıyla hastaneye gitmek durumunda olan vatandaşlar "Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı, aile hekimleri çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. Toplu taşıma seferlerinin ücretsiz olduğu bugünde seçimlerden dolayı okullar da tatil edilmiş durumda. Peki, bugün hastaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı, kaça kadar aöık? İşte, merak edilenler…

Bugün hastane, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 29 Mayıs bugün aile hekimleri çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? 29 Mayıs resmi tatil mi?

29 MAYIS BUGÜN HASTANE, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

29 Mayıs Pazartesi günü herhangi bir tatil olmaması nedeniyle sağlık ocakları olağan şekilde hizmet vermeye devam edecektir. Bu sebeple 29 Mayıs pazartesi günü hastaneler sağlık ocakları açıktır.

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Bugün hastane, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 29 Mayıs bugün aile hekimleri çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? 29 Mayıs resmi tatil mi?

29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da toplu taşıma İstanbul'un Fethi dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz olacak. Marmaray da fetih gününde ücretsiz olarak İstanbullulara hizmet verecek.

Bugün hastane, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 29 Mayıs bugün aile hekimleri çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? 29 Mayıs resmi tatil mi?

29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

28 Mayıs Pazar günü oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00'de başlarken saat 17.00'da oy verme sona erdi. Seçimler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapıldı.

Oy kullanma işlemi saat 17.00'da bittikten sonra oy sayım ve teslim işlemleri başlayacak. 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar ders arası verecek.

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