Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret görüşmesi ile gündemde! 27 Aralık Kabine Toplantısı var mı, konuları neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor soruları hafta sonu itibarıyla araştırılmaya başlıyor. Esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, ocak zammı ve daha birçok başlık için gözler Kabine'de! Bu hafta gerçekleşmesi halinde yılın son toplantısı olacak sıradaki toplantı 27 Aralık bugün Kabine Toplantısı var mı sorusuyla araştırılıyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, gündeminde neler var?