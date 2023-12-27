Giriş Tarihi: 27.12.2023 22:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
07:17
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret görüşmesi ile gündemde! 27 Aralık Kabine Toplantısı var mı, konuları neler?
Kabine Toplantısı var mı yok mu 27 Aralık Çarşamba günü itibarıyla araştırılmaya başladı. Hafta başında beklenen ancak gerçekleşmeyen Bakanlar Kurulu toplantısı için gözler bugüne çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanan Kabine genellikle iki haftada bir kez bir araya geliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gibi sorular bu hafta için gündemdeki yerini aldı. Memur ve emekli zammı başta olmak üzere ekonomide birçok çalışmanın sıradaki toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Peki, bugün Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var?