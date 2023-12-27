Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret görüşmesi ile gündemde! 27 Aralık Kabine Toplantısı var mı, konuları neler?
Giriş Tarihi: 27.12.2023 22:27 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 07:17

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret görüşmesi ile gündemde! 27 Aralık Kabine Toplantısı var mı, konuları neler?

Kabine Toplantısı var mı yok mu 27 Aralık Çarşamba günü itibarıyla araştırılmaya başladı. Hafta başında beklenen ancak gerçekleşmeyen Bakanlar Kurulu toplantısı için gözler bugüne çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanan Kabine genellikle iki haftada bir kez bir araya geliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gibi sorular bu hafta için gündemdeki yerini aldı. Memur ve emekli zammı başta olmak üzere ekonomide birçok çalışmanın sıradaki toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Peki, bugün Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret görüşmesi ile gündemde! 27 Aralık Kabine Toplantısı var mı, konuları neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor soruları hafta sonu itibarıyla araştırılmaya başlıyor. Esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, ocak zammı ve daha birçok başlık için gözler Kabine'de! Bu hafta gerçekleşmesi halinde yılın son toplantısı olacak sıradaki toplantı 27 Aralık bugün Kabine Toplantısı var mı sorusuyla araştırılıyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret görüşmesi ile gündemde! 27 Aralık Kabine Toplantısı var mı, konuları neler?

27 ARALIK BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

En son 6 Aralık tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir Pazartesi günleri gerçekleşiyor. 18 Aralık günü beklenen toplantı Başkan Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle gerçekleşememişti.

Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu için gözler 25 Aralık ardından 27 Aralık tarihinde çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı programı kontrol ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret görüşmesi ile gündemde! 27 Aralık Kabine Toplantısı var mı, konuları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı günlük programında toplantı yer almıyor. Gelen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret tespit komisyonunu bugün saat 16.30'da Külliye'de görüşmeye davet etti.

Belirtilen saatte asgari ücret görüşmesi başlayacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret görüşmesi ile gündemde! 27 Aralık Kabine Toplantısı var mı, konuları neler?

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı gündemi için memur emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, esnafa erken emeklilik, evlilik kredisi, enflasyonla mücadele gibi birçok ekonomi başlığında görüşme bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret görüşmesi ile gündemde! 27 Aralık Kabine Toplantısı var mı, konuları neler?

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından kesitler:

Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanların kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 11 Aralık'ta başlıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyerek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek.

Bilindiği gibi Türkiye en fazla deprem riski taşıyan beşinci ülkedir. 6 Şubat depreminde 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Bu coğrafyada yaşamak, deprem gerçeğiyle yüzleşmek, tehlikeyi kabullenmek ve ona göre hareket etmek demektir. Depreme dayanıklı binalar yapmak tek çözüm yoludur. Kentsel dönüşüm dediğimiz adımı attık.

SON DAKİKA