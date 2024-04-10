Giriş Tarihi: 10.04.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
07:58
BUGÜN KARGOLAR VE PTT AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Bugün kargolar açık mı sorusu Ramazan Bayramı'nın ilk günü itibarıyla sorgulanmaya başladı. PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras kargoların çalışma saatleri gündemde. Paket bekleyenler veya göndermek isteyenler kargo şirketlerinin özelinde araştırmalara hız kazandırdı. Peki; bayramda kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu, PTT kapalı mı, saat kaça kadar çalışıyor? İşte, detaylar...