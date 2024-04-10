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Haberler Fotohaber BUGÜN KARGOLAR VE PTT AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Giriş Tarihi: 10.04.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 07:58

BUGÜN KARGOLAR VE PTT AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

Bugün kargolar açık mı sorusu Ramazan Bayramı'nın ilk günü itibarıyla sorgulanmaya başladı. PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras kargoların çalışma saatleri gündemde. Paket bekleyenler veya göndermek isteyenler kargo şirketlerinin özelinde araştırmalara hız kazandırdı. Peki; bayramda kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu, PTT kapalı mı, saat kaça kadar çalışıyor? İşte, detaylar...

BUGÜN KARGOLAR VE PTT AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

Bayramda kargolar açık mı, kaça kadar çalışıyor soruları gündemde. Ramazan Bayramı PTT ve kargoların çalışma saatleri için her bir şirket özelinde araştırmalar hız kazandı. 10 Nisan Çarşamba kargolar kaça kadar açık sorusu yanıt arıyor. Peki, bugün kargolar tatil mi, çalışır mı, dağıtım yapıyor mu? İşte, merak edilenler…

BUGÜN KARGOLAR VE PTT AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

10 Nisan Çarşamba günü yani bayramın 1. gününde kargoların dağıtımda olması beklenmiyor. Ancak bu durum, kargo şirketlerine göre farklılık gösteriyor.

İşte kargoların çalışma saatleri:

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BUGÜN KARGOLAR VE PTT AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

BAYRAMDA PTT AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

PTT, bayramda kapalı olacak kurumlar arasında yer alıyor.

BUGÜN KARGOLAR VE PTT AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

Aras Kargo: "Ramazan Bayramı sebebiyle resmi tatil olan 10-11-12 Nisan tarihlerinde çalışmamıza ara vereceğiz. 15 Nisan Pazartesi günü itibariyle mesaimize devam edeceğiz. "

MNG Kargo: "Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm birimlerimiz 10-11-12 Nisan tarihlerinde kapalı olacaktır. 13 Nisan Cumartesi sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz."

BUGÜN KARGOLAR VE PTT AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

Yurtiçi Kargo: "Bayram süresince tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. 13 Nisan Cumartesi itibarıyla hizmet vermeye devam edeceğiz"

Sürat Kargo: "Bayram süresince tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. 13 Nisan Cumartesi itibarıyla hizmet vermeye devam edeceğiz"

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