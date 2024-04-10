BUGÜN KARGOLAR VE PTT AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

Bayramda kargolar açık mı, kaça kadar çalışıyor soruları gündemde. Ramazan Bayramı PTT ve kargoların çalışma saatleri için her bir şirket özelinde araştırmalar hız kazandı. 10 Nisan Çarşamba kargolar kaça kadar açık sorusu yanıt arıyor. Peki, bugün kargolar tatil mi, çalışır mı, dağıtım yapıyor mu? İşte, merak edilenler…