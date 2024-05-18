Bugün müzeler ücretsiz mi? 18-19 Mayıs Müzeler Haftası’nda hangi müzeler ücretsiz? MSB açıkladı!

Giriş Tarihi: 18.05.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
10:38
Her sene olduğu bu senede Müzeler Haftası ülkenin birçok yerinde müzeler ziyaretçi akınına uğruyor. Uluslararası Müzeler Günü, 18 Mayıs'ta tüm yurt genelinde kutlanacak. Dünya müzelerinde Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından düzenlenen etkinlikler ve bazı müzeler ücretsiz olacak. Müzeler Haftası'na özel bu hafta sonu bazı müzeler ziyaretçilerini ücretsiz kabul edecek. . Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada da 18-19 Mayıs'ta ücretsiz olan müzeler duyuruldu. Peki, müzeler ücretsiz mi? 18-19 Mayıs Müzeler Haftası'nda hangi müzeler ücretsiz mi? İşte, ayrıntılar.