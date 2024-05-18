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Haberler Fotohaber Bugün müzeler ücretsiz mi? 18-19 Mayıs Müzeler Haftası'nda hangi müzeler ücretsiz? MSB açıkladı!
Giriş Tarihi: 18.05.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 10:38

Bugün müzeler ücretsiz mi? 18-19 Mayıs Müzeler Haftası'nda hangi müzeler ücretsiz? MSB açıkladı!

Her sene olduğu bu senede Müzeler Haftası ülkenin birçok yerinde müzeler ziyaretçi akınına uğruyor. Uluslararası Müzeler Günü, 18 Mayıs'ta tüm yurt genelinde kutlanacak. Dünya müzelerinde Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından düzenlenen etkinlikler ve bazı müzeler ücretsiz olacak. Müzeler Haftası'na özel bu hafta sonu bazı müzeler ziyaretçilerini ücretsiz kabul edecek. . Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada da 18-19 Mayıs'ta ücretsiz olan müzeler duyuruldu. Peki, müzeler ücretsiz mi? 18-19 Mayıs Müzeler Haftası'nda hangi müzeler ücretsiz mi? İşte, ayrıntılar.

Bugün müzeler ücretsiz mi? 18-19 Mayıs Müzeler Haftası’nda hangi müzeler ücretsiz? MSB açıkladı!

18-19 Mayıs müzeler ücretiz mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Her yıl düzenlenen Müzeler Haftası kapsamında müzelerde birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Hafta sonunu bu etkinliklerle değerlendirmek isteyenler "Müzeler Haftası'nda müzeler ücretsiz mi" araştırmasına başladı. İşte müzelere giriş ücretleri bilgileri

Bugün müzeler ücretsiz mi? 18-19 Mayıs Müzeler Haftası’nda hangi müzeler ücretsiz? MSB açıkladı!

MÜZELER HAFTASI'NDA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Müzeler Günü dolaysıyla 18- 19 Mayıs 2024 tarihlerinde askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını duyurdu.
2023 yılı Müzeler Haftası'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm müze ve ören yerleri ücretsizdi. Bu sene henüz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bu konuya dair bir açıklama gelmedi.

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Bugün müzeler ücretsiz mi? 18-19 Mayıs Müzeler Haftası’nda hangi müzeler ücretsiz? MSB açıkladı!

18-19 MAYIS HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ?
MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 18- 19 Mayıs tarihleri arasında askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını açıkladı. Girişi ücretsiz olacak müzeler şu şekilde; İstanbul'da Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Deniz Müzesi, Hava Kuvvetler Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü, Çanakkale Deniz Müzesi, İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü, Mersin Deniz Müzesi ve Hatay Deniz Müzesi.

Bugün müzeler ücretsiz mi? 18-19 Mayıs Müzeler Haftası’nda hangi müzeler ücretsiz? MSB açıkladı!

MÜZELER HAFTASINDA MÜZELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerde 18 Mayıs Müzeler Günü kutlamaları, çeşitli etkinliklerle tüm hafta boyunca devam edecek. 18 Mayıs 2024 tarihinde tüm müzeler saat 21:00'a kadar ziyarete açık bulundurulacak.

Bugün müzeler ücretsiz mi? 18-19 Mayıs Müzeler Haftası’nda hangi müzeler ücretsiz? MSB açıkladı!
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