Bugün müzeler ücretsiz mi? 18-19 Mayıs Müzeler Haftası’nda hangi müzeler ücretsiz? MSB açıkladı!

MÜZELER HAFTASI'NDA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Müzeler Günü dolaysıyla 18- 19 Mayıs 2024 tarihlerinde askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını duyurdu.

2023 yılı Müzeler Haftası'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm müze ve ören yerleri ücretsizdi. Bu sene henüz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bu konuya dair bir açıklama gelmedi.