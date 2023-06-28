Bugün toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? Kurban Bayramı’nda İETT, metro, otobüs, marmaray, metrobüs ücretsiz mi?

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri müşterilere ücretsiz olarak hizmet verecek. Yapılan açıklamada " belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak." ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşambaya bağlayan gece) başlayarak 1 Temmuz Cumartesi gün sonuna kadar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz yararlanılacak.