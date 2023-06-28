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Giriş Tarihi: 28.06.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 14:17

Bugün toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda İETT, metro, otobüs, marmaray, metrobüs ücretsiz mi?

Bayramda ulaşım ücretsiz mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Toplamda 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nda otoyol ve toplu ulaşımla ilgili karar kamuoyu ile günler öncesinden paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere illerde araştırmalar devam ediyor. Konuyla ilgili İETT, İZBAN, EGO açıklamaları takip ediliyor. Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt arıyor. Şehrin trafiksiz boşluğunda gezmek isteyenler araştırıyor. Peki Bayramda metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? Kurban Bayramı'nda İETT, metro, otobüs, marmaray, metrobüs ücretsiz mi? İşte, yanıtı

Bugün toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? Kurban Bayramı’nda İETT, metro, otobüs, marmaray, metrobüs ücretsiz mi?

Bayramlarda toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Böylece vatandaşlar şehrin farklı noktalarındaki kutlama ve törenlere toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz olarak katılım sağlıyor. Bu nedenle pek çok kişi bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusuyla toplu ulaşım araçları hakkındaki açıklamaları takip ediyor. Peki, 28-29 Haziran ve 1 Temmuz Bugün toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? Kurban Bayramı İETT, metro, otobüs, marmaray, metrobüs ücretsiz mi?

Bugün toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? Kurban Bayramı’nda İETT, metro, otobüs, marmaray, metrobüs ücretsiz mi?

KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak. Kurban Bayramı'nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücret alınmayacak.

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Bugün toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? Kurban Bayramı’nda İETT, metro, otobüs, marmaray, metrobüs ücretsiz mi?

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri müşterilere ücretsiz olarak hizmet verecek. Yapılan açıklamada " belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak." ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşambaya bağlayan gece) başlayarak 1 Temmuz Cumartesi gün sonuna kadar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz yararlanılacak.

Bugün toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? Kurban Bayramı’nda İETT, metro, otobüs, marmaray, metrobüs ücretsiz mi?

OTOYOL VE KÖPRÜLER DE ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

Bugün toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? Kurban Bayramı’nda İETT, metro, otobüs, marmaray, metrobüs ücretsiz mi?
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