Bugün toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? Kurban Bayramı’nda İETT, metro, otobüs, marmaray, metrobüs ücretsiz mi?

Bayramda ulaşım ücretsiz mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Toplamda 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nda otoyol ve toplu ulaşımla ilgili karar kamuoyu ile günler öncesinden paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere illerde araştırmalar devam ediyor. Konuyla ilgili İETT, İZBAN, EGO açıklamaları takip ediliyor. Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt arıyor. Şehrin trafiksiz boşluğunda gezmek isteyenler araştırıyor. Peki Bayramda metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? Kurban Bayramı'nda İETT, metro, otobüs, marmaray, metrobüs ücretsiz mi? İşte, yanıtı