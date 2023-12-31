Giriş Tarihi: 31.12.2023 17:12
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
17:12
Bugün ve yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık ve 1 Ocak toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?
31 Aralık Pazar günü itibariyle toplu taşıma ücretsiz mi merak ediliyor. Yeni yılı dışarıda karşılayacak olan birçok vatandaş, toplu taşıma araçlarını kullanacak. Bu nedenle de geç saatlere kadar plan yapan kişiler için Metro, metrobüs, otobüs, marmaray, vapur ücretsiz mi olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, 31 Aralık toplu taşıma hakkında merak edilenler...