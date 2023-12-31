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Haberler Fotohaber Bugün ve yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık ve 1 Ocak toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?
Giriş Tarihi: 31.12.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 17:12

Bugün ve yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık ve 1 Ocak toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?

31 Aralık Pazar günü itibariyle toplu taşıma ücretsiz mi merak ediliyor. Yeni yılı dışarıda karşılayacak olan birçok vatandaş, toplu taşıma araçlarını kullanacak. Bu nedenle de geç saatlere kadar plan yapan kişiler için Metro, metrobüs, otobüs, marmaray, vapur ücretsiz mi olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, 31 Aralık toplu taşıma hakkında merak edilenler...

Bugün ve yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık ve 1 Ocak toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?

31 Aralık 2023 Pazar günü toplu taşıma kullanacak olan binlerce vatandaş Metro, metrobüs, otobüs, marmaray, vapur seferleri ücretsiz mi olacak sorusuna odaklandı. Yılbaşı gecesi kentte toplu taşıma araçları kesintisiz hizmet vermeye devam ederken, sefer saatleri ve ücretsiz olup olmadığı merak konusu. İşte, yılbaşı gecesi toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun yanıtı!

Bugün ve yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık ve 1 Ocak toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?

31 ARALIK BUGÜN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Ocak'ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

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Bugün ve yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık ve 1 Ocak toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Bugün ve yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık ve 1 Ocak toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada, "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir." bilgisi paylaşıldı.

Bugün ve yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık ve 1 Ocak toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?
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