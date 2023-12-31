Bugün ve yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık ve 1 Ocak toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?

31 Aralık 2023 Pazar günü toplu taşıma kullanacak olan binlerce vatandaş Metro, metrobüs, otobüs, marmaray, vapur seferleri ücretsiz mi olacak sorusuna odaklandı. Yılbaşı gecesi kentte toplu taşıma araçları kesintisiz hizmet vermeye devam ederken, sefer saatleri ve ücretsiz olup olmadığı merak konusu. İşte, yılbaşı gecesi toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun yanıtı!