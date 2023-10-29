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Haberler Fotohaber Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2023? Bugün 29 Ekim otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 29.10.2023 01:26 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 09:05

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2023? Bugün 29 Ekim otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermediği gündem konusu olmayı başardı. Ülkemizde resmi tatil günlerinde otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz olabiliyor. 29 Ekim resmi tatil içerisinde yer aldığı için "Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?" soruları merak konusuoldu. İlgili kurumlardan resmi açıklamalar geldi. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? İşte yanıtı

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2023? Bugün 29 Ekim otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, toplu ulaşım bedava mı sorusu milyonlarca kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Resmi tatil takvimi içeriisnde yer alması nedeniyle ulaşımın ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? İşte, yanıtı...

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2023? Bugün 29 Ekim otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?

İSTANBUL'DA HAFTA SONU TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da hafta sonu toplu taşıma ücretsiz olacak. Otobüs, Metrobüs, Metro ve Vapur seferleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2023? Bugün 29 Ekim otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?

29 EKİM ANKARA VE İZMİR'DE TOPLU ULAŞIM BEDAVA MI?
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemle yapılan taşıma taşıma ücretsiz olacak.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2023? Bugün 29 Ekim otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?

Vatandaşlar 29 Ekim Pazar günü Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro seferleri bedava olarak gerçekleştirebilecek.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2023? Bugün 29 Ekim otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?
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