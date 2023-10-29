Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2023? Bugün 29 Ekim otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, toplu ulaşım bedava mı sorusu milyonlarca kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Resmi tatil takvimi içeriisnde yer alması nedeniyle ulaşımın ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? İşte, yanıtı...