Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2023? Bugün 29 Ekim otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermediği gündem konusu olmayı başardı. Ülkemizde resmi tatil günlerinde otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz olabiliyor. 29 Ekim resmi tatil içerisinde yer aldığı için "Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?" soruları merak konusuoldu. İlgili kurumlardan resmi açıklamalar geldi. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? İşte yanıtı