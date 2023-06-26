Bugün ve Arefe günü noterler açık mı, kaça kadar açık? 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı noterler kapalı mı, tatil mi?

Kurban Bayramı tatili bu yıl dokuz gün sürecek. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 26 ve 27 Haziran'da tatil ilan edilmişti. Çeşitli sebeplerle noterlerin kapısını çalacak olan vatandaşlar bugün ve yarın noterlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Noterler resmi tatil günlerinde ve bayramlarda hizmet vermiyor. Peki, bugün ve Arefe günü noterler açık mı, kaça kadar açık?26-27 Haziran Pazartesi ve Salı noterler kapalı mı, tatil mi? İşte, yanıtı…