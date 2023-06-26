Giriş Tarihi: 26.06.2023 09:47
Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
09:47
Bugün ve Arefe günü noterler açık mı, kaça kadar açık? 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı noterler kapalı mı, tatil mi?
Bugün ve Arefe günü noterler açık mı, kaça kadar açık sorusu resmi evrak işlemleri için noterlerin kapısını çalmak durumunda olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dört gün olarak icra edilecek yılın ikinci ve son dini bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Bu noktada bayram öncesi resmi işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar bugün ve arefe günü noterlerin çalışma durumunu merak ediyor. Peki, bugün ve Arefe günü noterler açık mı, kaça kadar açık? 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü noterler kapalı mı, tatil mi? İşte, yanıtı…