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Haberler Fotohaber Bugün ve Arefe günü noterler açık mı, kaça kadar açık? 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı noterler kapalı mı, tatil mi?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 09:47

Bugün ve Arefe günü noterler açık mı, kaça kadar açık? 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı noterler kapalı mı, tatil mi?

Bugün ve Arefe günü noterler açık mı, kaça kadar açık sorusu resmi evrak işlemleri için noterlerin kapısını çalmak durumunda olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dört gün olarak icra edilecek yılın ikinci ve son dini bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Bu noktada bayram öncesi resmi işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar bugün ve arefe günü noterlerin çalışma durumunu merak ediyor. Peki, bugün ve Arefe günü noterler açık mı, kaça kadar açık? 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü noterler kapalı mı, tatil mi? İşte, yanıtı…

Bugün ve Arefe günü noterler açık mı, kaça kadar açık? 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı noterler kapalı mı, tatil mi?

Kurban Bayramı tatili bu yıl dokuz gün sürecek. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 26 ve 27 Haziran'da tatil ilan edilmişti. Çeşitli sebeplerle noterlerin kapısını çalacak olan vatandaşlar bugün ve yarın noterlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Noterler resmi tatil günlerinde ve bayramlarda hizmet vermiyor. Peki, bugün ve Arefe günü noterler açık mı, kaça kadar açık?26-27 Haziran Pazartesi ve Salı noterler kapalı mı, tatil mi? İşte, yanıtı…

Bugün ve Arefe günü noterler açık mı, kaça kadar açık? 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı noterler kapalı mı, tatil mi?

26-27 HAZİRAN (PAZARTESİ ve SALI) NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?
Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü ise idari izin kapsamında olacak.

Noterler resmi tatillerde çalışmıyor. Bu sebple Noterler arefe günü öğleden sonra kapalı olacak ve resmi tatile girecek.

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Bugün ve Arefe günü noterler açık mı, kaça kadar açık? 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı noterler kapalı mı, tatil mi?

KURBAN BAYRAMI'NDA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?
Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.

Bayram boyunca noterler de kapalı olacak, hizmetlerine ara verecek.

Bugün ve Arefe günü noterler açık mı, kaça kadar açık? 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı noterler kapalı mı, tatil mi?
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