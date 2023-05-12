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Haberler Fotohaber Bursa Gürsu seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Gürsu seçim sonuçları ile aday ve partilerin oy oranları canlı veriler ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 22:25

Bursa Gürsu seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Gürsu seçim sonuçları ile aday ve partilerin oy oranları canlı veriler ne zaman belli olacak?

Bursa Gürsu seçim sonuçları 2023 ve partilerin oy oranları açılan sandıklarla beraber netlik kazanacak. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde "Bursa Gürsu seçim sonuçları" ise bölge halkının gündeminde. Vatandaşlar oy kullanma işlemlerinin ardından AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları ve seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını bulacak. Peki, Bursa Gürsu seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu? İşte anlık takip edebileceğiniz sayfamız ve tüm detaylar.

Bursa Gürsu seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Gürsu seçim sonuçları ile aday ve partilerin oy oranları canlı veriler ne zaman belli olacak?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin yapıldığı 14 Mayıs ile beraber öne çıkan başlıklardan biri de Bursa Gürsu seçim sonuçları olacak. Özellikle de bu ilçede ikamet eden vatandaşlar AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları ile seçimi kim kazandı merak ediyor. YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denilmişti. Oy kullanma işlemleri sona erdiğinde sandıklar da bir bir açılacak ve tüm bu detaylar belli olacak. İşte Bursa Gürsu seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı - Millet İttifakı oy oranları…

Bursa Gürsu seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Gürsu seçim sonuçları ile aday ve partilerin oy oranları canlı veriler ne zaman belli olacak?

BURSA GÜRSU SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Bursa Gürsu Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Bursa Gürsu seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Gürsu seçim sonuçları ile aday ve partilerin oy oranları canlı veriler ne zaman belli olacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Bursa Gürsu seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Gürsu seçim sonuçları ile aday ve partilerin oy oranları canlı veriler ne zaman belli olacak?

Bursa Gürsu 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %69,63

Muharrem İnce: %18,26

Meral Akşener: %6,85

Selahattin Demirtaş: %3,89

Temel Karamollaoğlu: %1,21

Doğu Perinçek: %0,16

Bursa Gürsu seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Gürsu seçim sonuçları ile aday ve partilerin oy oranları canlı veriler ne zaman belli olacak?

2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhur İttifakı %70,59

Millet İttifakı: %23,08

Ak Parti: %52,94

MHP:16,06

CHP: %12,58

İYİ PARTİ: %8,59

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