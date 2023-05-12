Bursa Gürsu seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Gürsu seçim sonuçları ile aday ve partilerin oy oranları canlı veriler ne zaman belli olacak?

Bursa Gürsu seçim sonuçları 2023 ve partilerin oy oranları açılan sandıklarla beraber netlik kazanacak. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde "Bursa Gürsu seçim sonuçları" ise bölge halkının gündeminde. Vatandaşlar oy kullanma işlemlerinin ardından AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları ve seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını bulacak. Peki, Bursa Gürsu seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu? İşte anlık takip edebileceğiniz sayfamız ve tüm detaylar.