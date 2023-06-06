Bursluluk sınavı konuları 2023 || Bursluluk sınavında 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem konuları sorulmayacak mı?

Bursluluk sınavında 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem konuları yok mu soruları araştırılıyor. Ortaokul ve lise öğrencilerin girebilme hakkının olduğu sınava öğrenciler aylar öncesinden hazırlık yapmaya başladı. PYBS ya da İOKBS olarak bilinen bursluluk sınavı konuları 2023 merak ediliyor. Peki, bursluluk sınavında 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem konuları sorulmayacak mı? İşte, yanıtı…