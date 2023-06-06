Giriş Tarihi: 06.06.2023 20:45
Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
20:45
Bursluluk sınavı konuları 2023 || Bursluluk sınavında 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem konuları sorulmayacak mı?
İOKBS sınavı için son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Sınava girecek olan binlerce öğrenci bursluluk sınavı konuları 2023'e göre hazırlıklarını yapıyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan sınavın başvuruları 16 Haziran itibariyle sona erecek. Ortaokul ve lise öğrencilerinin girebildiği sınav hakkında son dakika gelişmeleri gündemi meşgul ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan LGS sınavının ardından gözler İOKBS' ye çevrildi. LGS sınavına ikinci dönem konuları dahil edilmemiş sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu. Bu noktada bursluluk sınavında 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem konuları sorulmayacak mı soruları merak ediliyor. İşte, cevabı…