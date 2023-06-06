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Haberler Fotohaber Bursluluk sınavı konuları 2023 || Bursluluk sınavında 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem konuları sorulmayacak mı?
Giriş Tarihi: 06.06.2023 20:45 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 20:45

Bursluluk sınavı konuları 2023 || Bursluluk sınavında 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem konuları sorulmayacak mı?

İOKBS sınavı için son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Sınava girecek olan binlerce öğrenci bursluluk sınavı konuları 2023'e göre hazırlıklarını yapıyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan sınavın başvuruları 16 Haziran itibariyle sona erecek. Ortaokul ve lise öğrencilerinin girebildiği sınav hakkında son dakika gelişmeleri gündemi meşgul ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan LGS sınavının ardından gözler İOKBS' ye çevrildi. LGS sınavına ikinci dönem konuları dahil edilmemiş sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu. Bu noktada bursluluk sınavında 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem konuları sorulmayacak mı soruları merak ediliyor. İşte, cevabı…

Bursluluk sınavı konuları 2023 || Bursluluk sınavında 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem konuları sorulmayacak mı?

Bursluluk sınavında 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem konuları yok mu soruları araştırılıyor. Ortaokul ve lise öğrencilerin girebilme hakkının olduğu sınava öğrenciler aylar öncesinden hazırlık yapmaya başladı. PYBS ya da İOKBS olarak bilinen bursluluk sınavı konuları 2023 merak ediliyor. Peki, bursluluk sınavında 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem konuları sorulmayacak mı? İşte, yanıtı…

Bursluluk sınavı konuları 2023 || Bursluluk sınavında 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem konuları sorulmayacak mı?

BURSLULUK SINAVINDA 1. DÖNEM KONULARI MI ÇIKACAK?

Bakan Özer bursluluk sınavında sadece birinci dönem konularının olacağını açıkladı;

"Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak. Başvurular 29 Mayıs- 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bursluluk sınavına ortaokul ve lise öğrencileri, hazırlık sınıfları dahil olmak üzere 12. sınıfa kadar olan öğrencilerin girebilme imkanları var. Bu sınava ikinci dönem konuları dahil olmayacak; tıpkı LGS'de yaptığımız gibi bursluluk sınavında da sadece birinci dönem konularından öğrencilerimizi sınava alacağız."

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Bursluluk sınavı konuları 2023 || Bursluluk sınavında 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem konuları sorulmayacak mı?

İOKBS BURSLULUK SINAVI 2023 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı. İOKBS sınavı için başvurular 29 Mayıs itibariyle başlarken son başvuru tarihi 16 Haziran tolarak açıklandı.

Bursluluk sınavı konuları 2023 || Bursluluk sınavında 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem konuları sorulmayacak mı?

İOKBS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.

Bursluluk sınavı konuları 2023 || Bursluluk sınavında 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem konuları sorulmayacak mı?

İOKBS BURSU NE KADAR?
Son yapılan zamla birlikte İOKBS burs tutarı 663 TL olmuştu. 2023 yılında İOKBS parası için henüz zam açıklaması bulunmuyor.

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