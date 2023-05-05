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Haberler Fotohaber RESİMLİ CUMA MESAJLARI 5 MAYIS 2023 || Anlamlı, dualı, ayetli, kısa ve uzun, en yeni Cuma mesajları ve sözleriyle Hayırlı Cumalar mesajı 2023 gönder!
Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 08:17

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 5 MAYIS 2023 || Anlamlı, dualı, ayetli, kısa ve uzun, en yeni Cuma mesajları ve sözleriyle Hayırlı Cumalar mesajı 2023 gönder!

Cuma mesajları ve sözleri bu mübarek günde Müslümanlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. üslümanlar "Cumanız Mübarek Olsun" ve "Hayırlı Cumalar" mesajlarını Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından paylaşarak günün anlam ve önemini idrak etmeye çalışıyor. Kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları 2023 fotoğraf albümünü biz de sabah.com.tr adresimizde sizin için derledik. 5 Mayıs 2023 yeni Cuma mesajları seçkisi üzerinden en beğendiğiniz sözü sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 5 MAYIS 2023 || Anlamlı, dualı, ayetli, kısa ve uzun, en yeni Cuma mesajları ve sözleriyle Hayırlı Cumalar mesajı 2023 gönder!

Resimli Cuma mesajları 2023, Müslümanlar tarafından mübarek Cuma gününün gelmesiyle birlikte sıkla aratılmaya başlandı. Perşembe akşamı ile birlikte birbirlerine Hayırlı Cumalar mesajı gönderen Müslümanlar, "En anlamlı ve yeni Cuma mesajları ve sözleri" araştırması üzerinden atacakları mesajları bulmaya çalışıyor. Siz de hazırladığımız seçki içerisinden en beğendiğiniz Cuma mesajlarından birini Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından paylaşabilirsiniz.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 5 MAYIS 2023 || Anlamlı, dualı, ayetli, kısa ve uzun, en yeni Cuma mesajları ve sözleriyle Hayırlı Cumalar mesajı 2023 gönder!

HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 5 MAYIS 2023 || Anlamlı, dualı, ayetli, kısa ve uzun, en yeni Cuma mesajları ve sözleriyle Hayırlı Cumalar mesajı 2023 gönder!

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 5 MAYIS 2023 || Anlamlı, dualı, ayetli, kısa ve uzun, en yeni Cuma mesajları ve sözleriyle Hayırlı Cumalar mesajı 2023 gönder!

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 5 MAYIS 2023 || Anlamlı, dualı, ayetli, kısa ve uzun, en yeni Cuma mesajları ve sözleriyle Hayırlı Cumalar mesajı 2023 gönder!

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

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